Tuhkarokkotapaus Luodossa – kymmeniä altistuneita perheen lähipiirissä, päiväkodissa, Kokkolan sairaalan päivystyksessä sekä yleisötapahtumassa



Luodon kunnassa on todettu tuhkarokkotapaus esikouluikäisellä lapsella. Tauti vahvistettiin tuhkarokoksi torstaina 29.11. Tartunnan saanutta lasta ei ole rokotettu tuhkarokkoa vastaan.

Lapsi on ollut perheensä kanssa matkoilla ulkomailla, missä hän on todennäköisesti altistunut tuhkarokolle. Matkustusalueella on käynnissä tuhkarokkoepidemia, kerrotaan Vaasan keskussairaalasta.

Tuhkarokolle on nyt useita kymmeniä altistuneita. Altistuneisiin kuuluvat lapsen perhe ja perheen lähipiiri. Lapsi on ollut myös tartuttavuusaikana ainakin päiväkodissa, Kokkolan sairaalan päivystyksessä sekä sunnuntaina 25.11. alueella pidetyssä yleisötapahtumassa.

Altistuneista useat kymmenet ovat puutteellisesti rokotettuja tai rokottamattomia.

– Tiedämme aika hyvin päivähoidon ja esikoulun osalta altistuneiden tilanteen. Heissä on kymmenkunta rokottamatonta. Olemme yhteydessä heihin ja annamme suojalääkitystä tilanteen vaatiessa, Pietarsaaren sairaalan johtava lääkäri Pia-Maria Sjöström kertoo.

Lapsi oli mukana viime sunnuntaina Risöhällissä sijaitsevan rukoushuoneen pyhäkoulussa ja seuroissa. Paikalla olleita pyritään nyt tavoittamaan käytettävissä olevin keinoin.

– Jos on rokotettu tuhkarokkoa vastaan, tai aikanaan sairastanut taudin, ei ole syytä huoleen. Meidän täytyy nyt tavoittaa nimenomaan rokottamattomat ja huonon suojan omaavat, Sjöström sanoo.

Pietarsaaren seudulla Kolpin aluevastaanotolle on järjestetty mahdollisuus ottaa rokote, mikäli rokotesuojaa tuhkarokkoa vastaan ei entuudestaan ole. Kolpissa rokotetta tarjotaan joka arkipäivä. Vastaanoton numero on 06–7861 234.

Altistuneiden tai sairastuneiden tulee soittaa ensin terveyskeskuksen numeroon ohjeita saadakseen.

Pietarsaaren seudulla tuhkarokon esiintyminen on erittäin harvinaista. Pia-Maria Sjöströmin mukaan joitakin epäilyjä on ollut, mutta ei yhtään sairastunutta vuoden 1999 jälkeen.

Tuhkarokko on poikkeuksellisen tarttuva sairaus. Se tarttuu muun muassa huoneilman välityksellä ja tartuntaan voi riittää samassa tilassa oleskelu.

Tuhkarokkoon sairastuneen ensioireita ovat korkea kuume, silmätulehdus ja hengitystieoireet. Ihottuma alkaa 3–5 vuorokauden kuluttua ja kestää runsaan viikon. Tartunnasta ensioireiden alkuun kestää yleensä 9–11 vuorokautta, vaihdellen 7–21 vuorokauteen.

Jälkitauteina voi ilmaantua bakteerin aiheuttama keuhkokuume tai harvinainen aivotulehdus. Riskialttiita vakavalle taudinkuvalle ovat raskaana olevat, alle yhden vuoden ikäiset lapset ja immuunipuutteiset potilaat.

Tuhkarokkoon sairastunut voi tartuttaa tautia neljä vuorokautta ennen ihottumaa ja neljä vuorokautta sen puhkeamisen jälkeen.

Mikäli epäilet altistuneesi tuhkarokolle tarkista, onko rokotussuojasi kunnossa. Kaksi MPR-rokotetta antaa hyvän suojan tuhkarokkoa vastaan. Ennen 1970-lukua syntyneet ovat yleensä sairastaneet tuhkarokon ja ovat sen kautta saaneet suojan tartunnalta. Mikäli rokotussuojasi on puutteellinen etkä tiedä sairastaneesi tuhkarokkoa, ota yhteyttä omaan terveyskeskukseesi tarkempia toimintaohjeita varten.

Mikäli epäilet oireiden perusteella tuhkarokkotartuntaa, ota puhelimitse yhteyttä seuraaviin puhelinnumeroihin:

Vaasan keskussairaalan päivystys puh. 06-213 1310 tai 06-213 1001.

Pietarsaari, Pedersöre, Uusikaarlepyy, Luoto: ma-pe klo 8-16 lasten puhelinneuvonta puh. 06-786 1234 tai Uudenkaarlepyyn puhelinneuvonta puh. 06-786 2701. Muut ajat lastenosasto puh. 06-7862150

Kokkolan seutu: ota ensin puhelimitse yhteyttä virka-aikana omaan terveyskeskukseen tai päivystysaikana Soiten lastenpäivystykseen (alle 16 v.) (puh. 06 8264 444) tai Soiten yhteispäivystykseen (puh. 06 8264 500).

Numeroista saat tarkemmat ohjeet hoitoon hakeutumisesta. Älä hakeudu suoraan päivystykseen ilman edellä mainittua ennakkoyhteydenottoa puhelimitse.