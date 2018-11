Tuhkarokkotapaus Luodossa – useita altistuneita perheen lähipiirissä, päiväkodissa, Kokkolan sairaalan päivystyksessä sekä yleisötapahtumassa



Luodon kunnassa on todettu tuhkarokkotapaus esikouluikäisellä lapsella. Tauti vahvistettiin tuhkarokoksi torstaina 29.11. Tartunnan saanutta lasta ei ole rokotettu tuhkarokkoa vastaan.

Lapsi on ollut perheensä kanssa matkoilla ulkomailla, missä hän on todennäköisesti altistunut tuhkarokolle. Matkustusalueella on käynnissä tuhkarokkoepidemia, kerrotaan Vaasan keskussairaalasta..

Tuhkarokolle on nyt useita kymmeniä altistuneita. Altistuneisiin kuuluvat lapsen perhe ja perheen lähipiiriä. Lapsi on ollut myös tartuttavuusaikana ainakin päiväkodissa, Kokkolan sairaalan päivystyksessä sekä sunnuntaina 25.11. alueella pidetyssä yleisötapahtumassa.

Altistuneista useat kymmenet ovat puutteellisesti rokotettuja tai rokottamattomia

Tuhkarokko on poikkeuksellisen tarttuva sairaus. Se tarttuu muun muassa huoneilman välityksellä ja tartuntaan voi riittää samassa tilassa oleskelu. Tuhkarokkoon sairastuneen ensioireita ovat korkea kuume, silmätulehdus ja hengitystieoireet. Ihottuma alkaa 3-5 vuorokauden kuluttua ja kestää runsaan viikon. Tartunnasta ensioireiden alkuun kestää yleensä 9-11 vuorokautta, vaihdellen 7-21 vuorokauteen. Jälkitauteina voi ilmaantua bakteerin aiheuttama keuhkokuume tai harvinainen aivotulehdus. Riskialttiita vakavalle taudinkuvalle ovat raskaana olevat, alle yhden vuoden ikäiset lapset ja immuunipuutteiset potilaat.

Tuhkarokkoon sairastunut voi tartuttaa tautia neljä vuorokautta ennen ihottumaa ja neljä vuorokautta sen puhkeamisen jälkeen.

Mikäli epäilet altistuneesi tuhkarokolle tarkista, onko rokotussuojasi kunnossa. Kaksi MPR-rokotetta antaa hyvän suojan tuhkarokkoa vastaan. Ennen 1970-lukua syntyneet ovat yleensä sairastaneet tuhkarokon ja ovat sen kautta saaneet suojan tartunnalta. Mikäli rokotussuojasi on puutteellinen etkä tiedä sairastaneesi tuhkarokkoa, ota yhteyttä omaan terveyskeskukseesi tarkempia toimintaohjeita varten.

Mikäli epäilet oireiden perusteella tuhkarokkotartuntaa, ota puhelimitse yhteyttä seuraaviin puhelinnumeroihin:

Vaasan keskussairaalan päivystys puh. 06-213 1310 tai 06-213 1001.

Pietarsaari, Pedersöre, Uusikaarlepyy, Luoto: ma-pe klo 8-16 lasten puhelinneuvonta puh. 06-786 1234 tai Uudenkaarlepyyn puhelinneuvonta puh. 06-786 2701. Muut ajat lastenosasto puh. 06-7862150