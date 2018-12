Kokkolan Tiikerit haastaa hallitsevan mestarin Mestaruusliigassa



Kokkolan Tiikerit pääsee hakemaan pikaista revanssia VaLePasta lentopallon Mestaruusliigassa. Viime viikon sunnuntaina Tiikerit haastoi hallitsevan mestarin vieraskentällä, mutta joutui taipumaan tappioon erin 3–1. Lauantaina pelipaikka vaihtuu, sillä tällä kertaa kaksikko kohtaa Hollihaassa Kokkolassa.

Liigassa vain kaksi tappiota kärsinyt VaLePa on sarjassa toisena. Eroa kärkipaikkaa pitävään Savo Volleyhin on pisteen verran. Tiikerit on keskikastissa ja tällä hetkellä kokkolalaisjoukkue on kuudentena.

Jääkiekon Mestiksessä Kokkolan Hermes jatkaa vieraskiertuettaan. Lauantaina Hermes pelaa Turussa TuTon isännöimässä ottelussa.

Jääkiekon Suomi-sarjassa JHT Kalajoki pelaa viikonloppuna kaksi peliä. Lauantaina Kalajoelle saapuu oululainen Laser HT ja sunnuntaina JHT pelaa Jyväskylässä Liikunnan Riemua vastaan. Keskiviikkona jatkoaikavoiton raapinut Muik Hockey hakee pistelisää lauantaina. Vastus on kovin mahdollinen, sillä isäntänä toimii Suomi-sarjaa johtava Kajaanin Hokki.