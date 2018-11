Kunnat esittävät kantatien parantamista Kauhava–Liminka -välillä alueen elinvoiman turvaamiseksi – Liikennemäärät nousseet paikoin suuremmiksi kuin Valtatie 4:llä ja Valtatie 8:lla



Kantatie 86:n ja kantatie 63:n varrella olevat kunnat ovat päättäneet yhdistää voimansa kantatien tilanteen parantamiseksi.

Kauhava–Liminka -välillä liikennemäärät ovat nousseet viime vuosina paikoin yli 6 000 ajoneuvon vuorokaudessa. Liikennemäärät ovat osin jopa suuremmat kuin 4- tai 8-tiellä, jotka on luokiteltu valtateiksi.

Kantateiden 86 ja 63 varsilla on merkittävää teollisuutta, joka on pitkälti ajoneuvoliikenteen varassa. Elinkeinoelämän näkemyksen mukaan Kauhava–Liminka -väli on nopein reitti Oulusta Seinäjoen kautta Tampereelle.

Liikennemäärien kasvu on aiheuttanut paikoin huolen turvallisuudesta. Erityinen huoli turvallisuudesta on välillä Kaustinen – Evijärvi, jossa Kruunupyyn kunnan kohdalla tie on samassa kunnossa kuin 25 vuotta sitten, kun silloinen seututie muutettiin kantatie 63:ksi.

Kuntien yhteinen näkemys on, että tien nykyinen kunto ja kunnossapito eivät vastaa tämän hetken liikennemääriä, erityisesti yrityselämän käyttötarvetta.

Kunnat esittävät myös kantatien numeroinnin yhdenmukaistamista ja luokituksen nostoa. Liikennöintiä hidastavat esteet ja turvallisuusriskit pitää poistaa ja tiekunto on mitä pikimmiten nostettava vastaamaan vähintään kantatietasoa.

– Toimiva infra on elinkeinoelämän ehdoton toimintaedellytys seudullemme, kunnat sanovat.

Kunnat kokoontuivat 29. marraskuuta keskustelemaan asiasta ja päättivät nimetä asian valmistelemiseksi työryhmän, johon kuuluvat kaupunginjohtaja Maria Sorvisto Ylivieskasta, tekninen johtaja Markku Ketonen Oulaisista, kunnanjohtaja Malin Brännkärr Kruunupyystä, kehittämisjohtaja Petri Jylhä Kaustisen seutukunnasta ja toimitusjohtaja Ari Mickos Sievin Teollisuuspuisto Oy:stä.

Työryhmän tavoite on, että kuntien ja alueen yritysten kannanotot ovat käytössä tammikuussa, kun liikenneministeri Anne Berner vierailee Ylivieskassa.

Kunnista mukana ovat Ylivieska, Oulainen, Sievi, Toholampi, Kaustinen, Kruunupyy, Evijärvi ja Kauhava.