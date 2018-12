Lukijan mielipide: Monta tietä maisteriksi – Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksessa monta erilaista tutkintoon johtavaa opintopolkua



Reisjärven Kansanopiston rehtori Mikko Kinnunen toi esille, kuinka moninaisia yliopistotutkintoon johtavat polut voivat olla. Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksessa on jo pitkään rakennettu erilaisia tutkintoon johtavia opintopolkuja. Tällä hetkellä avoimen polkua voi edetä yliopistoon kymmenessä eri oppiaineessa. Tärkeä osa näistä opintopoluista on vapaan sivistystyön tuottama avoin yliopisto-opetus, jota toteutetaan yhdessä yliopistojen kanssa.

Mikko Kinnusen sanoin, meidän kannattaa rakentaa monta polkua yliopistoon. Yliopistokeskukset ja avoimen yliopiston tarjonta yhdessä kansanopistojen, kesäyliopistojen ja muiden vapaan sivistystyön toimijoiden kanssa toimivat luontevina väylinä tutkintoon. Yliopistokeskuksen opintopolut kiinnostavat vuosittain suurta hakijamäärää, esimerkiksi sosiaalityön maisteriopinnot Kokkolassa on ollut valtakunnallisesti hakijalukujen kärjessä

Kansanopistojen ja yliopistokeskuksen yhteistyö on luontevaa, ja kansanopistojen kautta on mahdollista tavoittaa erilaisia kohderyhmiä, kuten nuoria opiskelijoita. Kansaopistot tavoittavat nuoret hyvin, ja opistoilla on vahva asiantuntemus nuoriin opiskelijoihin liittyen. Myös yliopisto-opintojen alueellisen saatavuuden kannalta kansaopintojen aktiivinen mukaantulo on hyvä asia: opintojen saaminen myös kaupunkien ulkopuolelle lisäisi myös alueellista tasa-arvoa.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen

Korkeakouluopintojen kasautuminen jo valmiiksi korkeakoulutetuille on asia, johon avoimen yliopiston opintojen kautta on mahdollista päästä tarttumaan. Kansanopistojen mukaantulo avoimen yliopisto-opetuksen tarjoajaksi saattaisi vaikuttaa positiivisesti myös tähän asiaan. Avoimen yliopiston opinnoilla aivan kuka tahansa voi aloittaa tavoitteellisen opiskelun.

Yhteistyötä vapaan sivistystyön toimijoiden kanssa on tehty Kokkolassa avoimen yliopiston alusta lähtien, eli jo kolmisenkymmentä vuotta. Korkeakoulutuksen kenttään kohdistuvien muutosten myötä tällä avoimen yliopisto-opetuksen yhteistyöllä on entistä paremmat mahdollisuudet. Mennään avoimin mielin kohti entistä avoimempaa korkeakoulua!