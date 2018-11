Aniharva Perhonjokilaaksossa syntyneistä lapsista on ilman rokotesuojaa tuhkarokkoa vastaan



Perhonjokilaakson kunnissa syntyvillä lapsilla on lähes sataprosenttinen suoja tuhkarokkoa vastaan.

Perhonjokilaakson kunnissa syntyvillä lapsilla on lähes sataprosenttinen suoja tuhkarokkoa vastaan.

Soiten tilastoista selviää, että syntyneiden lasten MPR-rokotteen kattavuus hipoo sataa Perhonjokilaakson alueella. Kuntakohtaiset tiedot löytyvät vuonna 2014 syntyneistä, jolloin jokainen syntynyt lapsi Halsualla, Kaustisella ja Perhossa on rokotettu tuhkarokkoa, vihurirokkoa ja sikotautia vastaan. Vetelissä MPR-rokotteen kattavuus vuonna 2014 syntyneille lapsille on 97 prosenttia.

– Rokotekattavuus alueella on hyvä, toteaa Soiten tartuntatautihoitaja Suvi Rekilä.

THL:n tilastoissa MPR-rokotteen kattavuus Keski-Pohjanmaalla on vuonna 2015 syntyneille lapsille 96,1 prosenttia. Keski-Pohjanmaan maakunnan alueella rokotekattavuus on keskimäärin samaa prosenttiluokkaa muinakin vuosina.

MPR-rokote tuli rokoteohjelmaan vuonna 1975 ja sen jälkeen syntyneillä on rokotesuoja. 70-luvulla syntyneille rokotetta on annettu myös takautuvasti, mutta 60-luvulla ja sitä ennen syntyneiden joukossa on aikuisia, joilla ei välttämättä ole rokotesuojaa.

MPR-rokotteen ensimmäinen annos annetaan vuoden ikäisille lapsille.

Torstaina kerrottiin Luodosta löytyneestä tuhkarokkotapauksesta. Sairastunut lapsi ei ollut saanut MPR-rokotetta ja perhe oli ollut lomamatkalla tuhkarokkoepidemia-alueella.