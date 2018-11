Rokotettavia solkenaan – Kolpin terveysasemalla Pedersöressä riittää kiirettä



Vastaava terveydenhoitaja Katarina Palo kertoo, että vanhempien huoli on suuri ja yhteydenottoja on tullut runsaasti.

Pedersören Kolpin terveysasemalle saapui solkenaan tuhkarokkoa vastaan rokotettavia lapsia vanhempineen Jepuan ja Bosundin väliltä. Häggmanin perhe oli saapunut Luodosta yksivuotiaan Liam-pojan kanssa.

– Torstaina olimme suuremmassa tapahtumassa, joten rokotus tultiin ottamaan varmuuden vuoksi. Tottahan tällainen pelottaa, sanoo Johanna Häggman.

Vastaava terveydenhoitaja Katarina Palo kertoo, että torstaina asemalla rokotettiin 47 ja perjantaille oli varattu 50 rokotusta.

– Tänne ei tule lapsia, jotka ovat olleet suorassa tartuntayhteydessä. Heidät hoidetaan Pietarsaaressa. Mutta vanhempien huoli on suuri ja halutaan pelata varman päälle. On tapauksia, joissa lasta ei ole rokotettu lainkaan, mutta suurin osa on tehosterokotuksia.

Huolesta kertoo sekin, että puhelinlinjoilla on riittänyt tungosta.

– Meillä oli kolme eri puhelinlinjaa auki, mutta se ei riittänyt. Nyt tulemme aukaisemaan vielä kaksi linjaa lisää, jotta jonot saadaan purettua.

Rokotuskampanja vaatii myös henkilökuntaa.

– Vapaavuorolaisia on kutsuttu apuun ja neuvolan puolella on kaikki vuosikontrollit on peruttu. Rokotetta on saatavilla riittävästi, Palo jatkaa.

Tartuntayhteydessä olleiden lasten löytäminen on Palon mukaan ollut työlästä.

– Olemme yrittäneet saada yhteyttä Facebookin sekä median kautta ja yhteydenottoja on tullut runsaasti. Asioita kysytään laidasta laitaan ja kaikesta paistaa läpi vanhempien suuri huoli. Lisäksi Terveyden ja Hyvinvoinnin Laitokselta satelee jatkuvasti ohjeistuksia.

Palo ei perjantaina osannut sanoa jatketaanko rokotuksia viikonloppuna, mutta viimeistään maanantaina.

