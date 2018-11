Tuhkarokosta tullut paljon kyselyitä – Soite järjestää ylimääräiset rokotuspäivät



Tapio Lehtinen

Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveysyhtymä Soite on saanut paljon kyselyitä tuhkarokon rokotesuojan täydentämisestä.

Soite järjestää ylimääräiset rokotuspäivät niille, jotka eivät ole altistuneet tuhkarokolle.

Rokotuspäivät järjestetään Kruunupyyssä.

Soiten alueella tuhkarokolle altistuneita henkilöitä on noin 100. Kyseessä ei ole tuhkarokkoepidemia, mutta sen uhka on olemassa.

Ajanvaraukseton rokotus on tarkoitettu henkilöille, joilla tuhkarokko-rokote (MPR-rokote) on puutteellinen; jos henkilö ei ole saanut lainkaan rokotetta tai on saanut vain yhden rokoteannoksen.

Rokotusohjelman rokotuksia ei aikaisteta.

Kaksi rokotetta antaa suojan tuhkarokkoa vastaan koko loppuelämäksi.

Tuhkarokon sairastaminen antaa elinikäisen suojan tuhkarokkoa vastaan.

Alle 1-vuotiaita ei rokoteta, sillä rokotukset toteutetaan rokotusohjelman aikataulun mukaisesti.

Ajanvarauksettomat tuhkarokko-rokotukset on tarkoitettu kaiken ikäisille asiakkaille.

Torkinmäen neuvola la 1.12. klo 10-14 ja ti 4.12. klo 16.30 - 19

Kruunupyyn vastaanotto la 1.12. klo 10-14 ja ma-ti 3-4.12. klo 16.30 - 19