Kaarlelan kirkko lähes viiden kuukauden remonttiin



Kokkolan seurakuntayhtymän ensi vuoden suurimmat investoinnit ovat Kaarlelan kirkon perusparannus sekä Lohtajan uuden seurakuntakodin rakentaminen.

Kiinteistöpäällikkö Martin Kankkosen mukaan Kaarlelan kirkossa loppiaisen jälkeen alkava remontti hiljentää kirkon toiminnot alustavasti toukokuun loppuun asti. Työlistalle tulevat etenkin sakastin tilat sekä alttaritaulun ympäristö.

– Varsinaisesti kirkkosaliin ei tule suuria muutoksia. Myös julkisivun remonttia jouduttiin vielä siirtämään. Julkisivun parantamiseen on varattu noin 250 000 euroa parille, kolmelle seuraavalle vuodelle.

Hautaustoimen päällikkö Janne Korkiakankaan mukaan esimerkiksi siunauksia voidaan järjestää remontin aikana tavanomaista enemmän Marian kappelissa, Ykspihlajan kirkossa ja Kaarlelan seurakuntakeskuksen salissakin.

Lohtajan uuden seurakuntatalon rakentamiseen on varauduttu ensi vuonna 650 000 eurolla. Noin 250 neliöinen rakennus rakennetaan Korkiakankaan mukaan vanhojen viljamakasiinien tyylisesti hirsisenä.

– Maaperätutkimukset kirkon parkkipaikan viereisellä alueella on tehty. Tavoitteena on, että rakentamaan päästäisiin kevään aikana ja valmis kiinteistö olisi viimeistään keväällä 2020, jolloin vuokrasopimus nykyisistä tiloista loppuu, Korkiakangas sanoo. Uuden rakennuksen suunnittelussa on ollut mukana Lohtajan seurakunnan työntekijöitäkin.