Ei uusia vahvistettuja tuhkarokkotapauksia Pietarsaaren seudulla – Rokottamattomia kehotetaan välttämään väkijoukkoja



Perjantaina kello 15.30:een mennessä ei ollut tietoa uusista vahvistetuista tuhkarokkotapauksista Pietarsaaren seudulla. Suosituksena on, että viikonloppuna ja tulevalla viikolla rokottamattomat henkilöt ja immuunipuolustukseltaan voimakkaasti heikentyneet henkilöt välttävät väkijoukkoja.

Torstaina saivat Luodon Risöhällin esikoulussa ja päiväkodissa olevat lapset ja heidän sisaruksensa rokotuksen, joka sisälsi ylimääräisen annoksen MPR-rokotetta tai vasta-aineita, jotka suojaavat tuhkarokolta tilapäisesti.

– Päiväkodissa ja esikoulussa oli noin kymmenen rokottamatonta henkilöä. Olemme saaneet yhteyden useimpiin heistä, ja suurin osa on hoidettu immunoglobuliinilla, kertoo johtava lääkäri Pia-Maria Sjöström.

Samalla aloitettiin työ muiden mahdollisesti tartunnan saaneiden kartoittamiseksi ja tavoittamiseksi. Kyse on lähinnä Risöhällin rukoushuoneella rukouskokouksessa tai pyhäkoulussa sunnuntaina käyneistä henkilöistä, joilla on puutteellinen rokotussuoja.

– Työtä mahdollisesti altistuneiden kartoittamiseksi jatketaan tänään. Vasta-ainehoito antaa suojan tuhkarokkoa vastaan noin kolmeksi kuukaudeksi.

Sjöström suosittelee, että rokottamattomat henkilöt ja immuunipuolustukseltaan voimakkaasti heikentyneet välttävät väkijoukkoja, kuten esimerkiksi kokouksia rukoushuoneella tai joulutapahtumia viikonloppuna ja tulevalla viikolla.

– Osallistuminen on turvallista, jos olet terve ja rokotettu. Muussa tapauksessa suosittelemme kotiin jäämistä. Tuhkarokon itämisaika on yleensä 9–11 päivää, ja henkilö voi tartuttaa tautia jopa neljä päivää ennen ihottuman puhkeamista. Tästä viikonlopusta alkaen on siis riski, että tartunnan saaneet tartuttavat tautia edelleen, Sjöström sanoo.

Tartuntatautilain mukaan tuhkarokko on yleisvaarallinen tauti. Tartunnalle altistunut henkilö, joka ei ole saanut hoitoa, voidaan määrätä karanteeniin, ensisijaisesti kotiin. Karanteeni ei ole vapaaehtoinen. Tarvittaessa viranomaiset voivat pyytää poliisilta virka-apua, ja siinä tapauksessa karanteeni järjestetään muualla.

Sjöströmin mukaan valmius tilanteen hoitamiseksi on hyvä.

– Olemme avanneet lisää linjoja lasten puhelinneuvontaan, hankkineet lisää henkilöstöä hoitamaan rokotuksia sekä valmistelleet tilat, joissa voimme ottaa vastaan epäillyt tuhkarokkotapaukset ja hoitoa tarvitsevat potilaat. Muuta suunniteltua neuvolatoimintaa lykätään, jotta voimme keskittyä tähän.

Viikonloppuna Malmilla työskennellään vahvistetussa valmiudessa. Altistuneiden rokottamista jatketaan. Sairaanhoitohenkilöstö ottaa henkilökohtaisesti yhteyden asianomaisiin henkilöihin.

Seuraavat puhelinneuvontanumerot ovat auki viikonloppuna vuorokauden ympäri:

06 786 2150 (lastenosasto) ja 06 786 1333 (päivystys).

Yleistä tietoa oireista ja siitä, mihin voi ottaa tarvittaessa yhteyden, on lähetetty Luodon, Pietarsaaren, Uudenkaarlepyyn ja Pedersören kunnan sivistystoimiin jaettavaksi edelleen vanhemmille Wilman kautta.

– Jos epäilet saaneesi tartunnan, on tärkeää, että soitat neuvolaan ennen tänne tuloa. Siten voimme välttyä tartunnoilta. Maanantaina aamupäivällä arvioimme tilanteen yhdessä THL:n eli Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen kanssa, Sjöström sanoo.