Nivalan yrittäjäpalkinto Best Glass Oy:lle



Nivalan kaupungin vuoden 2018 yrittäjäpalkinnon sai Best Glass Oy. Palkinto luovutettiin lauantai-illan yrittäjätilaisuudessa.

Best Glass Oy:n pääasiakkaita ovat ikkuna- ja ovitehtaat. Asiakkaat ovat noin 400 kilometrin säteellä tehtaasta.

Best Glass Oy on aloittanut toimintansa vuonna 2011. Sen pääomistaja ja toimitusjohtaja Teemu Ohtamaa on työskennellyt alalla vuodesta 1993 alkaen. Yritys on ostanut tänä vuonna tehdasyksikön Ruotsista.

Toimitilan suuruus Nivalassa on 10 000 neliömetriä. Tuotanto on pitkälti automatisoitu. Työntekijöitä on 80. Kalenterivuonna tehtaassa valmistetaan tuotteita 1,7 miljoonan neliömetrin lasimäärästä. Tämän vuoden liikevaihto Nivalan yksikön osalta tulee olemaan 20 miljoonan paikkeilla.

Yritys on kasvuhakuinen. Toimitusjohtaja Ohtamaa sanoo, että paikoilleen ei jäädä, vaan lisäinvestointeja ja laajennusasioita mietitään koko ajan. Helmikuussa otettiin käyttöön uusi karkaisu-uuni. Turvalasimääräykset olivat juuri muuttuneet, joten investointi osoittautui oikein ajoitetuksi. Tuotanto pyörii kolmessa vuorossa.

Rakennusalalle on ennakoitu alkuvuodeksi hiljaista kautta. Ohtamaa sanoo, että asiakkaatkaan eivät tiedä tulevasta talvesta, kuinka hiljaiseksi ala menee.

Yrittäjäpalkintoa juhlitaan työntekijöiden kanssa pikkujoulun yhteydessä. Ohtamaa antaa kiitosta yrityksen menestyksestä hyville työntekijöille sekä Nivalassa olevalle hyvälle yrittäjien tukiverkostolle.