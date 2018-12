Ähtäväläislähtöinen laulaja Jennie Storbacka esiintyy Linnan juhlissa



Ähtäväläislähtöinen Jennie Storbacka on yksi tämän vuoden tasavallan presidentin itsenäisyyspäivän juhlavastaanoton esiintyjistä.

Pietarsaaren Musiikkitalossa musiikkiopintonsa aloittanut ammattilaulaja Storbacka esiintyy Kaartin Combon solistina yhdessä Mikael Saaren kanssa. Valtiosalin tanssilattialla kuullaan erityisesti luontoteemaista musiikkia. Lisäksi tanssimusiikissa muistetaan säveltäjä-sanoittaja Junnu Vainiota, jonka syntymästä tulee kuluneeksi tänä vuonna 80 vuotta.

Jennie Storbackalla on takanaan yli kymmenvuotinen laulajan ura. Hän on esiintynyt eri yhtyeiden solistina, kiertueella yhdessä esimerkiksi Valtteri Torikan kanssa sekä useiden suomalaisartistien kuten Antti Tuiskun taustalaulajana. Storbacka on nähty myös monissa musikaalien päärooleissa.

Vuonna 2015 Storbacka osallistui The Voice of Finland -laulukilpailuun, jossa hän sijoittui kolmanneksi. Vuonna 2016 laulaja julkaisi Tuntuu kuin -sinkun artistinimellä Jennie Von Storbacka.