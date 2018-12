Kaislapukkeja ja piparimuotteja – Museon joulumarkkinat ovat vakiinnuttaneet paikkansa Kokkolassa



Next

Kokkolalainen Anna-Maija Sipilä on tehnyt parikymmentä vuotta kaislatuotteita.

Kokkolalainen Anna-Maija Sipilä on tehnyt parikymmentä vuotta kaislatuotteita.

Roosin joulumarkkinoilla on monipuolinen kattaus paikallisten käsityöläisten tuotteita.

Roosin joulumarkkinoilla on monipuolinen kattaus paikallisten käsityöläisten tuotteita.

Roosin joulumarkkinat järjestetään tänään lauantaina kolmatta kertaa Kokkolassa. K.H. Renlundin museolla on koolla reilut kymmenen paikallista myyjää, joiden pöydistä löytyy erilaisia käsitöitä, leivonnaisia, koruja, koristeita, kirjoja, taide-esineitä ja käyttötavaroita.

Joulumarkkinoiden järjestelyistä vastaava museoemäntä Monica Witting-Kangasniemi kertoo, että myyjät ovat valikoituneet niin, että tarjolla on mahdollisimman monipuolinen kattaus erilaisia tuotteita.

– Nyt olisi enemmänkin tulossa myyjiä, kun tapahtuma on tullut ihmisille tutuksi. Pihalle voisimme tapahtumaa laajentaa, mutta sisällä tilat ovat rajalliset, Witting-Kangasniemi toteaa.

Joulumarkkinoiden myötä ihmisten tulee tutustuttua samalla maakuntamuseoon, mitä museoemäntä pitää hyvänä asiana.

Kokkolalainen Anna-Maija Sipilä myy kaislasta valmistamiaan koristeita ja käyttöesineitä. Kosteasta ja pehmeästä kaislasta saa jämäköitä tuotteita, kun materiaali kuivuu.

– Ihmiset kyselevät aina uutuustuotteiden perään. Tänä vuonna se on tällainen ekologinen kaislasta tehty rannekoru, Sipilä esittelee.

Naisen innostus kaislatuotteisiin sai alkunsa omasta, Kruunupyyssä sijaitsevasta mökkirannasta, joka oli raivattava puhtaaksi villinä rehottavista vesikasveista.

– Menin kaislakurssille, josta sain ohjeet kaislan keräämiseen ja käsittelyyn. Aikaisemmin olin tehnyt olkipukkeja, mutta keksin, että kaislastahan voi tehdä vastaavia. En miellä pukkia ollenkaan jouluiseksi koristeeksi, ainakin meillä se on esillä vuoden ympäri.

Sipilä sanoo, että joulumyyjäissesonkiin valmistautuminen on alkanut jo elokuussa. Ennen Roosin markkinoita hän on käynyt pitämässä pop up -myymälää Oulussa.