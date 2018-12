Kauko Niemi vieraskolumnissaan: Vanhustenhoitoon ja omaishoitoon on panostettava

Sote-uudistuksen myötä vanhustenhoitoa on uudistettu niin, että tulevaa vanhusta hirvittää. Laitoshoidosta on tehty kirosana ja ikäihmiset halutaan hoitaa enenevissä määrin kotiinsa. Ajatus saattaa kuulostaa hyvältä. Mutta niin kuin monessa muussakin asiassa, kannattaa katsoa ennekuin katuu.

Uudistuksen perusteina tuntuu olevan pelkät säästöt, inhimillisyyden kustannuksella. Hoitohenkilökunta tekee resurssien puitteissa kaiken sen mihin pystyy. Kireät aikataulut ja pienet resurssit näkyvät kuitenkin hoitajien jaksamisessa. Kotona asuminen mahdollisimman pitkään on hyvä tavoite. Täytyy kuitenkin muistaa, että yksinäisyys on monelle ihmiselle se kaikkein pahin asia. Voin vain kuvitella hoitohenkilöstön ajatuksia, kun työvuoron aikana kotikäyntejä on suhteettoman paljon työntekijää kohden. Tiukkojen aikataulujen vuoksi ei ehdi tehdä kaikkea sitä, mitä omasta mielestä pitäisi.

Omassa työssäni olen kohdannut yksin asuvia ikäihmisiä, joiden lapset ja sukulaiset saattavat asua aivan eri puolella suomea. Heille on päivän kohokohta, ehkä koko viikon, kun joku tulee käymään. Heille on tärkeää keskustella toisen ihmisen kanssa kasvokkain. Kahvikupin ääressä puhutaan ajankohtaisista asioista. Jutellaan lapsista ja heidän perheistään ja elämästä yleensäkin. Monet kerrat näissä keskusteluissa on omatkin silmät kostuneet.

Kotihoitoon ei tulla ehkä koskaan saamaan riittävää määrää resursseja. Tässä vaiheessa olisikin syytä miettiä koko vanhustenhoidon tulevaisuus uusiksi. Vanhustenhoidon laadun varmistamiseksi on nostettava keskusteluun vanhainkotien tai terveyskeskusten yhteyteen perustettavien palvelukotien rakentaminen. Tällä ajatuksella toimittiin jo 80-luvulla. Jostain syystä ne haluttiin monessa kunnassa ajaa alas.

Tällaisen palvelukodin idea on se, että vanhus voi asua edelleen omillaan. Mutta hoitohenkilöstön mahdollisuudet huolehtia heistä paranevat. Kuntonsa mukaan liikkuvat vanhukset tapaavat ikätovereitaan eikä yksinäisyys enää vaivaa samalla tavalla.

Uudistuksessa on unohdettu kokonaan omaishoitajien tilanne. Heidän tekemänsä työn arvostus ei näy yhteiskunnan tarjoamassa tuessa. Omaishoitajien saama korvaus työstään on liian pieni työmäärään nähden. Heille on myös taattava tarpeellinen määrä vapaapäiviä huolehtiakseen itsestään.

Meillä on moni asia jopa paremmin kuin muualla, mutta emme kuitenkaan voi ummistaa silmiämme vanhusten- tai vammaishoidon tilanteelle. Me jokainen vanhenemme ja tulemme kokemaan aivan samat asiat. Muistisairaudet lisääntyvät ihmisten eläessä entistä pidempään. Sen lisäksi eteen saattaa tulla monia muita elämää rajoittavia asioita.

Kustannukset eivät voi yksin ohjata vanhustenhoidon tai omaishoidon kehittämistä. Mukaan on otettava inhimillinen ote ja yhteisöllisyys hoidon järjestämisessä. Se voi tuoda tullessaan ne kaivatut säästötkin erikoissairaanhoidon menojen pienentyessä. Eikä vuodeosastopaikoillekaan enää ole samanlaista jonoa. Kun ihminen voi henkisesti hyvin, vaikuttaa se myös ruumiilliseen hyvinvointiin.

Kirjoittaja on Pohjanmaan Vasemmiston pj.