Uudenkaarlepyyn Topeliusgymnasiet kärjesssä STT:n lukiovertailussa pienten lukioiden sarjassa



STT:n lukiovertailussa menestyivät parhaiten tänä vuonna suurten lukioiden sarjassa Katedralskolan i Åbo Turussa ja pienemmistä lukioista Topeliusgymnasiet Uudessakaarlepyyssä Pohjanmaalla. Ylioppilastutkinnon suoritti Katedralskolanissa vuoden aikana 90 opiskelijaa, ja Topeliusgymnasietissa heitä oli 24. Molemmat lukiot ovat olleet jo kauan lukiovertailun kärkikymmenikössä.

Topeliusgymnasietin rehtori Stefan Kula on ylpeä siitä, miten lukion opiskelijat ovat tehneet vuoden aikana hyvää, rauhallista työtä opiskelujensa eteen. Lukion opiskelijat ovat myös kannustaneet toisiaan erittäin väkevästi.

– Tämä on pieni lukio, ja se edesauttaa, että he tuntevat toisensa ja opettajansa hyvin. Silloin kannustaminen tapahtuu kuin itsestään. He myös tekevät koulutyötä yhdessä sekä koulun sisällä että sen ulkopuolella. Olemme panostaneet sen välittämiseen, että tehkää asiat yhdessä. Sillä pärjäätte.

Kunniaa hyvistä tuloksista Kula jakaa myös sille, että koulussa on tietoisesti pyritty valmentamaan opiskelijoita vastaamaan koekysymyksiin tarkasti.

– He tietävät, mitä tekevät, analysoivat kysymykset ja vastaavat niihin täsmällisesti. Totta kai tietoja tarvitaan, mutta suuri syy menestyksiin on se, että opiskelijat tietävät tismalleen, mitä heiltä vaaditaan, Kula kertoo.

Tämän syksyn lukiovertailussa lukiot jaettiin 1–50:n ja yli 50 tutkinnonsuorittajan lukioihin. Pienissä lukioissa vertailun kärki vaihtuu isojen kärkeä useammin, sillä pienessä joukossa muutamakin tavallista motivoituneempi abiturientti voi nostaa lukion keskiarvoa huomattavasti.

Keski-Pohjanmaan maakunnan parhaat lukiot:

1. Toholammin lukio

2. Perhon lukio

3. Karleby svenska gymnasium, Kokkola

4. Vetelin lukio

5. Kokkolan suomalainen lukio

6. Kannuksen lukio, Kannus

7. Kaustisen musiikkilukio

Pohjois-Pohjanmaa

1. Kuusamon lukio

2. Muhoksen lukio

3. Haukiputaan lukio

4. Haapaveden lukio

5. Oulunsalon lukio

6. Siikalatvan lukio

7. Reisjärven lukio

8. Oulun normaalikoulu

9. Svenska privatskolan i Uleåborg

10. Oulun lyseon lukio

Pohjanmaa

1. Topeliusgymnasiet i Nykarleby, Uusikaarlepyy

2. Kristinestads gymnasium, Kristiinankaupunki

3. Korsholms gymnasium, Mustasaari

4. Vasa gymnasium, Vaasa

5. Vasa övningsskola, Vaasa

6. Närpes gymnasium, Närpiö

7. Kristiinankaupungin lukio, Kristiinankaupunki

8. Kronoby gymnasium, Kruunupyy

9. Pedersöre gymnasium, Pedersöre

10. Jakobstads gymnasium, Pietarsaari