Viikonloppuna rokotettiin 75 henkilöä Kokkolassa ja kymmenkunta Kruunupyyssä – Kaikki lastensairaalan tiloissa altistuneet on tavoitettu



Luodossa olleen tuhkarokkotapauksen johdosta Soite on ryhtynyt toimenpiteisiin tuhkarokkoepidemian estämiseksi. Viikonlopun aikana järjestetyissä ylimääräisissä rokotuksissa rokotettiin Kokkolassa 75 henkilöä ja Kruunupyyssä kymmenkunta.

Maanantaihin puoleen päivään mennessä Soiten lastensairaalan tiloissa kaikki tuhkarokolle altistuneet on tavoitettu ja ohjeistettu.

Keski-Pohjanmaan keskussairaalan tiloissa taudille altistuminen on ollut mahdollinen 28.11.2018 aamupäivällä lasten sairaalan aulassa.

Uusia tautitapauksia ei tällä hetkellä ole tiedossa. Soiten alueella tuhkarokolle altistuneita henkilöitä on noin sata.

Viikonlopun aikana altistuneiden torjuntatoimia on jatkettu ja sairaalassa on annettu vielä joitakin vasta-ainelääkityksiä eli immunoglobuliinisuojaushoitoja. Yhteensä vasta-ainelääkitystä on annettu Soitessa noin parillekymmenelle hengelle, joista suurin osa oli Luodon alueen lapsia.

Kyseessä ei ole tuhkarokkoepidemia, mutta sen uhka on olemassa. Soiten alueella tilanne ei ole aiheuttanut muutoksia asukkaiden arkeen. Kuitenkin Kruunupyyn alhaisen rokotuskattavuuden vuoksi kehotetaan alueen väestön tarkistamaan oma rokotesuojansa ja vahvistamaan se tarvittaessa, kerrotaan Soitesta.

Muutoin Soiten alueella rokotekattavuus on korkea, eikä erityistoimiin ole aihetta.

Jos epäilet tuhkarokkoa, toimi näin:

– Soita omalle terveysasemalle virka-aikana, virka-ajan ulkopuolella lasten päivystykseen puhelinnumeroon 06 826 4444 tai yhteispäivystykseen numeroon 06 826 4500 jatko-ohjeita varten. Siis älä tule Soiten toimipisteeseen, vaan soita ensin, ohjeistetaan Soitesta.

Suomessa suurimmalla osalla ennen vuotta 1970 syntyneistä on lapsena sairastettujen MPR (morbilli, parotiitti, rubella) -tautien eli tuhkarokon, sikotaudin ja vihurirokon antama immu­niteetti. Suomi aloitti rokotukset tuhkarokkoa vastaan vuonna 1975. Vuodesta 1982 lähtien on annettu eläviä, heikennettyjä viruksia sisältävää MPR-rokotetta osana kansallista rokotus­ohjelmaa. Rokote annetaan neuvolassa 12–18 kuukauden ja 6 vuoden ikäisille.

Yksikin MPR-rokote antaa hyvän suojan tuhkarokkoa vastaan, mutta jos tiedät ettet ole saanut kahta rokoteannosta tai sinua ei ole rokotettu ollenkaan, niin voit käydä ottamassa rokotteen ylimääräisenä rokotuspäivänä.

Soiteen on tullut paljon kyselyitä tuhkarokon rokotesuojan täydentämiseen/ottamiseen (MPR-rokote). Tämän johdosta olemme perustaneet Soiten alueelle ylimääräiset rokotuspäivät Kokkolaan ja Kruunupyyhyn.