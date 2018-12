Kouluissakin mahdollista saada rokote – ei uusia tuhkarokkotartuntoja toistaiseksi



Rokotuksen tuhkarokkoa vastaan voi nyt saada myös Pietarsaaren seudun kouluissa. Alueen kaikkiin kouluihin järjestetään huomisesta tiistaista lähtien tilaisuus saada rokotus sellaisille oppilaille, joilla rokotussuojaa ei tähän mennessä ole.

Asiasta tiedotettiin maanantaina. Toistaiseksi uusia tartuntatapauksia ei ole ilmennyt, mutta terveysviranomaiset eivät huokaise helpotuksesta, ennen kuin on eletty vähintään viikko eteenpäin.

– Odotamme jännityksellä, kuinka käy. Taudin puhkeamisvaara on edelleen olemassa. Lähipäivinä tämä näkyy, tartuntatautilääkäri Kimmo Kuisma Pietarsaaresta toteaa.

Karanteeniin on määrätty 2–5 lasta, jotka ovat altistuneet tartunnalle. Heidän tulee pysytellä kotonaan. Vain täyden rokotussuojan omaavat henkilöt voivat tavata heitä.

Terveydenhuolto on tavoittanut noin 250 ihmistä, jotka muodostavat suurimman osan tartunnalle altistuneista.

– Noin 30 heistä on saanut immunoglobuliinia eli vastalääkettä tuhkarokkoa vastaan. Suurin osa heistä on vielä rokottamattomia yli yksivuotiaita, mutta tähän joukkoon kuuluu myös alle yksivuotiaita ja alentuneen vastustuskyvyn omaavia henkilöitä, johtava lääkäri Pia-Maria Sjöström kertoo.

Altistuneista noin 50 osittain rokotettua henkilöä on lisäksi saanut täydentävän rokotteen.

Kolpin terveysasemalla annettiin perjantaina rokotus noin 70 henkilölle. Maanantainakin ajanvaraus oli täynnä. Kolpissa rokotetaan aiemmin rokottamattomia, jotka eivät ole altistuneet tartunnalle.

Mahdollisen tuhkarokkoepidemian varalta järjestettiin Pietarsaaren seudulla harjoitus aivan äskettäin, syyskuussa.

Lastentautien ylilääkäri Markus Granholmin mukaan harjoitus tuli tarpeeseen, ja siitä on ollut hyötyä.

– Tuhkarokossa ei ole ollut kysymys siitä, tuleeko sitä vaan koska se tulee, Granholm sanoo.

Harjoituksessa testattiin muun muassa tiedon ja ohjeistusten kulkua, ja tämä on näkynyt tositilanteessa nopeana reagointina.

Tuhkarokkotapaus on teettänyt terveydenhuollon ammattilaisilla paljon lisätyötä.

– Oman työn lisäksi on tehty aika paljon. Terveydenhoitajista monet ovat tehneet lisätyötä, ylitöitä ja myös jättäneet vapaapäiviä käyttämättä. Osa tavallisesta kuten suunnitellusta neuvolatyöstä on siirretty eteenpäin, että on saatu tilaa tälle. Tämä on koskettanut kymmeniä terveydenhuollossa.