Siikalatvan Pulkkilassa tapahtuneen tapon tekijä vangittiin henkirikoksesta epäiltynä – Mies surmasi naisen riidan päätteeksi



Ylivieska-Raahen käräjäoikeus vangitsi Siikalatvan Pulkkilassa 29.11.2018 tapahtuneesta henkirikoksesta epäillyn paikkakuntalaisen 44-vuotiaan miehen todennäköisin syin epäiltynä taposta.

Teko tapahtui avopuolisoiden yksityisasunnossa. Mies ilmoitti itse tapahtuneesta hätäkeskukseen ja poliisi otti hänet kiinni tapahtumapaikan ulkopuolelta. Poliisipartio löysi 34-vuotiaan naisen kuolleena tämän asunnosta. Uhrista löytyi useita teräaseella aiheutettuja vammoja.

44-vuotias mies on tunnustanut esitutkinnassa teon ja selvittänyt tapahtumien kulkua. Surmaa oli edeltänyt riita miehen ja naisen välillä. Epäilty on myöntänyt teon. Syytteen nostamisen määräaika on 28.2.2019.

Taposta on rikoslain mukaan säädetty vähintään kahdeksan vuoden vähimmäisrangaistus.

Poliisi ei tiedota asiasta jatkossa enempää.