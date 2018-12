Rokotuskattavuudessa suuria eroja maakuntien sisällä – Luodossa tilanne on huomattavasti heikompi kuin naapurikunnissa



Tuhkarokolta, sikotaudilta ja vihurirokolta suojaavan MPR-rokotteen rokotuskattavuus vaihtelee suuresti maakuntien välillä, mutta vielä merkittävästi enemmän yksittäisten kuntien kesken.

Vuonna 2015 syntyneistä lapsista MPR-rokotteen on saanut Luodossa vain 75,5 prosenttia, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) erikoisasiantuntija Mia Kontio. Pedersöressä vastaava luku 89,9 prosenttia, Uusikaarlepyyssä 89 prosenttia ja Pietarsaaressa 96,2 prosenttia.

– Pietarsaaren rokotuskattavuus on oikein hyvä. Uusikaarlepyyssä ja Pedersöressä on parantamisen varaa, Kontio toteaa.

THL pitää laumasuojan tasona vähintään 95 prosenttia, jotta herkästi tarttuva tuhkarokko pysyisi poissa.

Kokkolassa rokotuskattavuus on Kontion mukaan hyvä, 95,4 prosenttia. Sama tilanne on Pohjois-Pohjanmaalla Ylivieskassa, jossa luku on 96 prosenttia.

Kontion mukaan MPR-rokotteen prosenttiosuudet ovat pysyneet kunnissa melko samalla tasolla viime vuosien ajan. Tarkkaa tilastotietoa THL:llä on vuonna 2012 syntyneistä lapsista lähtien.

– Kunnittain prosentit voivat olla hieman alakanttiin, jos joissain paikoissa on ollut kirjausongelmia. Myöskään yksityisellä puolella annetut rokotukset eivät näy meidän tilastoissa.

Koko Keski-Pohjanmaan maakunnassa rokotuskattavuus MPR-rokotteen suhteen on 96 prosenttia 2015 syntyneiden lasten osalta. Pohjanmaan lukema on 91,8 prosenttia ja koko Pohjois-Pohjanmaan maakunnan 93,7 prosenttia.

Koko Suomessa tuhkarokko-vihurirokko-sikotautirokotteen vuonna 2015 syntyneistä lapsista sai yli 94 prosenttia lapsista, THL tiedotti alkuvuodesta.

Esimerkkejä MPR-rokotteen rokotuskattavuudesta kunnittain (2015 syntyneet lapset):

Luoto 75,5 prosenttia.

Pedersöre 89,9 prosenttia.

Uusikarlepyy 89,0 prosenttia.

Pietarsaari 96,2 prosenttia.

Ylivieska 96 prosenttia.

