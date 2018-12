Oulaisissa odotetaan ministeriä saapuvaksi: Mielenilmausväki on koolla kampuksen pihalla



Oulaisissa terveydenhuolto-oppilaitoksen pihalle väki on kerääntymässä parasta aikaa mielenilmaukseen alueen synnytystoiminnan puolesta.

Oulaskankaan synnytystoiminnan puolesta kokoontunut mielenilmausväki odottaa parasta aikaa perhe- ja peruspalveluministeri Annika Saarikkoa saapuvaksi Oulaisiin. Terveydenhuolto-oppilaitoksen pihalle on kokoontunut viitisenkymmentä henkeä.

Oulaskankaan sairaalan kätilö Marjo Kontinahon mukaan mielenilmauksella halutaan alueen ääni kuuluviin.

– Koko matkan on tuntunut siltä, ettei ministeri ota kuuleviin korviin tämän alueen viestiä. Onko hän tietoinen siitä, minkä päätöksen hän on tehnyt? Hän on se, joka kantaa vastuun tästä eteenpäin, Kontinaho sanoo.

Hän nostaa esiin Oulaskankaan synnytystilastot: alueella on nopeita synnyttäjiä ja lisäksi monisynnyttäjyyden tuomat asiat, kuten istukan ablaatioita sattuu alueella enemmän kuin muualla.

– Onko nämä tulevaisuudessa vain tilastopoikkeamia, ja näiden äitien ja lapsien hengellä ei ole merkitystä? Ministeri voisi miettiä kaksi kertaa, avataanko päivystyslakia, Kontinaho summaa.

Mielenilmauksessa puheenvuoron pitää myös sairaanhoitaja ja terveystieteen maisteri Kirsi Myllykangas, joka toimii hoitotyön opettajana Oulaisten kampuksella.

– Mihin perustuu päivystysasetus ja mihin epäkohtiin sillä halutaan puuttua? Esillä on ollut potilasturvallisuus. Oulaskankaan kätilöiltä olen kuullut, ettei täällä ole ollut henki vaarassa sen vuoksi, että osaaminen tai laitteet olisivat olleet riittämättömiä. Päinvastoin. On pystytty pelastamaan äitejä ja lapsia, jotka eivät olisi ehtineet Ouluun esimerkiksi istukan irtoamisen vuoksi, jolloin tilanne on minuuteista kiinni.

Alueen kansanedustajat on kutsuttu mielenilmaukseen paikalle. Mielenilmaus järjestetään tänään maanantaina klo 15-16. Ministeri Saarikon on määrä saapua Oulaisiin klo 16.00.

Mielenilmauksen jälkeen terveydenhuolto-oppilaitoksen auditoriossa järjestetään keskustelutilaisuus Oulaskankaan tulevaisuudesta, jossa myös ministeri on paikalla.