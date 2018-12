Bella-Veneet Oy myyty Nimbus Boats Sweden AB:lle – Työntekijät jatkavat vanhoina työntekijöinä



Ruotsalainen venevalmistaja Nimbus Boats Sweden AB on ostanut 28.11.2018 Bella-Veneet Oy:n koko osakekannan. Bella-Veneet Oy on toiminut Raimo Sonnisen johdolla vuodesta 1970. Venetehtaita on Kuopiossa kolme ja Luodossa yksi. Henkilöstön määrä näissä on kaikkiaan 150 henkeä, heistä viisikymmentä työskentelee Luodossa. Bella-Veneet Oy:n työntekijät jatkavat vanhoina työntekijöinä uuden omistajan palveluksessa.

Venetehtaan kiinteistöt, joissa tuotanto tapahtuu, eivät sisälly kauppaan. Bella-Veneet Oy:n perustaja Raimo Sonninen ostaa kiinteistöt ja vuokraa ne pitkällä vuokrasopimuksella Bella-Veneet Oy:lle. Jo aiemmin Bella-Veneet Oy:n omistukseen siirtyneen Flipper Marin AB:n veneliiketoiminta siirtyy myös Nimbus Boats Sweden AB:lle.

Yrityksellä on kolme lasikuituvenemallistoa sekä yksi alumiinivenemallisto. Viennin osuus on 78 %, ja se suuntautuu 25 maahan. Yhteistyö Mercury-moottorivalmistaja Brunswick Marinen kanssa alkoi vuonna 2003, kun se tuli Bella-Veneet Oy:n osa-omistajaksi.

Yhteistyön kerrotaan jatkuvan myös yrityskaupan jälkeen.

Ruotsalainen venevalmistaja Nimbus Group on yksi Euroopan johtavista vapaa-ajanvenevalmistajista, se aloitti toimintansa vuonna 1968. Nimbusin pääkonttori sijaitsee Göteborgissa. Veneet myydään kuluttajille maailmanlaajuisen jälleenmyyjäverkoston välityksellä. Noin puolet myynnistä menee kokonaan omistuksessa olevien jälleenmyyjien kautta, toinen puoli itsenäisten jälleenmyyjien kautta. Yrityksellä viennin osuus on 70 %. Liikevaihdon arvioidaan kuluvana vuonna olevan 500 milj. Ruotsin kruunua, ja yhtiöllä on 145 työntekijää.

– Kahden, huomattavan pitkän historian omaavan venevalmistajan yhdistyminen tuo synergiaetuja niin tuotekehitykseen, hankintoihin, tuotantoon kuin jakeluteihinkin. Yhteistyö on voimaa kansainvälisillä markkinoilla, joilla menestyminen tulee takaamaan työtä henkilöstölle, alihankkijoille sekä jälleenmyyjille. Tavoite on valmistaa markkinoille korkealaatuisia ja haluttuja tuotteita kilpailukykyiseen hintaan, toteaa Raimo Sonninen.