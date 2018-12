Vapaaehtoiset huolissaan Lähetyssopin jatkosta Kokkolassa



Kokkolan suomalaisen seurakunnan Lähetyssopin toiminnan jatkuminen huolestuttaa vapaaehtoistyöntekijöitä ja kahvilan asiakkaita.

Työllissyystuella olevan osa-aikaisen työntekijän tuki ja samalla työsuhde päättyy vuodenvaihteeseen eikä seurakunta ole tehnyt päätöstä jatkaa uuden työntekijän ottamista tukirahoilla saatikka suoraan työllistää ketään.

– Tässä käydään koko ajan keskustelua aiheesta. Seurakuntayhtymä antaa raamit missä seurakunnan on pysyttävä. Käytetäänkö yhteiskunnan tukijärjestelmää sitten oikein, jos ketjutetaan palkkatukea, vaikkei voida missään vaiheessa työllistää kokonaan henkilöä?, kappalainen Jukka Ridanpää heittää ilmaan kysymyksen.

Useita vuosikymmeniä vapaaehtoistyötä lähetyksen eteen tehneet Aino Parviainen ja Aino Puronhaara kertovat, että osa-aikaisen työntekijän sopimuksen loppuminen voi pahimmillaan johtaa koko Lähetyssopin sulkemiseen.

– Me vapaaehtoiset olemme jo iäkkäitä ja huonokuntoisia. Tämä on ollut jo usean vuoden tällaista selviytymistaistelua. Kyllä seurakunnan tulisi jatkaa työsuhdetta. Kyseessä on kuitenkin niin pienistä summista, naiset peräävät.

Työllistämistuella viime loppiaisesta saakka ollut Tero Ihamäki on pitänyt työstään.

– Olen huolehtinut ihan käytännön kahvion pyörittämisestä. Vapaaehtoisille kyllä on riittänyt yllin kyllin töitä nytkin. He esimerkiksi leipovat omilla raaka-aineilla leivoksia ja pullia, jotka menevät lyhentämättöminä lähetystyön hyväksi.

Lähetyssihteeri Päivi Klemola koordinoi lähetystoimintaa ja antaa ison arvon vapaaehtoisuudelle.

– Nykyiset vapaaehtoiset ovat korvaamattomia toiminnalle. Toki tarvitsisimme myös uusia vapaaehtoisia mukaan. Lähetyssopin merkitys on erittäin suuri lähetystyön lisäksi myös ihmisille, jotka kaipaavat apua esimerkiksi yksinäisyyteen, Klemola sanoo.

Lähetyssopin asiakas Irma Peltokangas pitää paikkaa ensiarvoisen tärkeänä.

– Täällä tehdään aivan valtava määrä vapaaehtoistyötä. Tuntuu kohtuuttomalta, ettei tähän toimintaan voida panostaa edes sen verran, että saataisiin osa-aikainen työntekijä. Itse kun tulin tänne ensi kertaa tuntui kun olisin tullut kotiin. Täällä voi itkeä ja nauraa ja tulla omana itsenä. Samalla voi omalta osaltaan antaa panoksen lähetystyöhön, paikan puolesta enemmän kuin huolissaan oleva Peltokangas sanoo.