Liikenteessä saa olla kieli keskellä suuta – Pelastuslaitoskin varoittelee pöllyävästä lumesta ja liukkaasta ajokelistä



Kelivaroitukset ovat voimassa miltei koko maassa. Keski-Pohjanmaalla, Pohjanmaalla sekä Pohjois-Pohjanmaalla lämpötilat kiikkuvat nollan molemmin puolin. Tuuli on osittain hionut lumiset ajoradat liukkaiksi. Ajokeli on huonoa tihkusateen ja jäätävän lumisateen takia. Kelivaroitus on annettu muun muassa Keski- ja Pohjois-Pohjanmaalle.