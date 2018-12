Oulainen tekee niukan budjetin - laajakaistaan investoidaan



Oulainen on tekemässä niukan budjetin. Investoinnit ovat jäämässä vähäisiksi. Kaupunkilaisten palveluluihin ei ole tulossa muutoksia, vaan ne pidetään ennallaan. Kaupunginjohtaja Hannu Kaartinen kertoo, että tuloveron puolen prosenttiyksikön korotus menetetään pienenevissä valtionosuuksissa.

Kaupunki on investoimassa ensi vuonna Oulaisten laajakaistaan 740 000 euroa ja siihen aiotaan sijoittaa vielä 2020 saman suuruinen summa. Kaupunginjohtaja Hannu Kaartinen kertoo, että Viestintävirastolta odotetaan yhtä lailla 1,5 miljoonaan euron panostusta. Liittyjien uskotaan maksavan kolmanneksen Oulaisten laajakaistan valokuituverkosta.

– Rakentajana on kaupungin omistama Oulaisten Kuitu Oy.

Urheilukenttää kaupunki varautuu peruskorjaamaan 700 000 eurolla. Hankkeelle odotetaan aluehallintovirastolta valtionavustusta.

– Kenttä kaipaa päivitystä. Emme ole varautumassa mihinkään suuriin kisoihin. Näissä töissä on kyse ratojen ja suorituspaikkojen kunnostamisesta. Pinnoite on niissä rapistunut.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen

Ikäihmisten palvelukeskus Rantakartanoon rakennetaan sprinklerit eli automaattinen sammutusjärjestelmä. Se lähtee paloviranomaisten vaatimuksesta.

– Rantakartanossa on asumis- ja hoivapalveluiden paikkoja 72. Kiinteistösssä joudutaan turvallisuutta parantamaan myös leventämällä oviaukkoja.

Talousarviossa jouduttiin huomiomaan se, että kilpailukykysopimuksen loppumisen myötä henkilöstölle maksetaan taas myös lomarahoja.

– Meidän talousarviostamme on tulossa nollabudjetti. Uutta ylijäämää ei ole syntymässä. Meillä on vuoden 2017 tilinpäätöksessä taseen ylijäämä noin 5,8 miljoonaa euroa, joten siellä on periaatteessa varaa alijäämään tekemiseen. Katson kuitenkin on hyvä, ettei tehdä alijäämäisiä budjetteja, kaupunginjohtaja, aiemmin talousjohtajana toiminut Kaartinen kertoo.

Vuoden 2018 talousarvio tehtiin 300 000 euroa ylijäämäiseksi. Tällä hetkellä kuitenkin näyttää, että alentunut verokertymä pudottaa vuoden 2018 tilinpäätöksen joko nollaan tai miinukselle.

Kaupunginhallitus muutti kaupunginjohtajan budjettiesitystä vain vähän. Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että valtuusto hyväksyy vuoden 2019 talousarvion sekä investoinnit 2019-2023 sillä muutoksella, että elinkeinotoimen hanketoiminnan palvelujen ostot 30 000 eurionn siirretään iminnon henkilöstökuluihin.

Taloussuunnitelman 2019-2022 osalta kaupunginhallitus tekee esityksen kaupunginvaltuustolle seuraavassa kokouksessa 10. joulukuuta