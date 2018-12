Suvantokodin kohtalo nostattaa kapinaa Nivalan valtuustossa – iso joukko valtuutettuja haluaa romuttaa Kallio-yhteistyön



Tyytymättömyys Peruspalvelukuntayhtymä Kalliota vastaan nostaa päätään Nivalan valtuustossa. Kaupunginhallitus on saanut käsiteltäväksi aloitteen, jossa 15 allekirjoittajaa haluaa kunnan tutkivan muita mahdollisuuksia hoitaa peruspalvelut, joko yksityisen toimijan kanssa tai omana toimintana. Nivalassa on 35 valtuutettua.

Allekirjoittajia on eniten Keskustan ryhmästä, mutta mukana on valtuutettuja myös sosiaalidemokraattien, perussuomalaisten ja vasemmistoliiton ryhmästä. Allekirjoittajat ovat pääosin varsinaisia valtuutettuja. Mukana on kaksi varajäsentä.

Valtuustoaloitetta ei perustella sen kummemmin, mutta esimerkiksi viime valtuuston kokouksessa käytettiin lukuisia puheenvuoroja Suvantokodin tuettuun palveluasumiseen liittyen. Kallio on päättänyt lopettaa ostosopimuksen Suvantokotia ylläpitävän Nivalan Vanhustenkotiyhdistyksen kanssa, mikä puolestaan on sysännyt yhdistyksen talousahdinkoon. Yhdistyksellä on 730 000 euron lainat, joiden takaaja on Nivalan kaupunki.

Aloite oli esillä keskiviikon kaupunginhallituksen kokouksessa, ja esityksen mukaan kaupunginhallitus merkitsee aloitteen tietoon saaduksi ja päättää jatkotoimista.

Valtaosa allekirjoittajista on keskustalaisia (muiden puoluekanta suluissa). Aloitteen ovat allekirjoittaneet Heikki Junttila, Heikki Häyrynen, Taimo Honkala, Timo Alatalo, Rauno Vihtari, Mika Visuri, Ari Kukkurainen (SDP), Timo Perkkiö (PS), Kari Muje (PS, varavaltuutettu), Anu Elovaara (PS, varalla), Jani Ahlholm (SDP), Jarmo Pihlajaniemi, Marika Hannula, Eero Raudaskoski (Vas.) ja Riitta Ekstam (SDP).

Ensimmäinen allekirjoittaja Heikki Junttila on Vanhustenkotiyhdistyksen johtokunnan puheenjohtaja.