Joni Mäki-Petäjän kolumni: "Kannus ja Kälviä surevat veriteon uhria"



Kannuksen rautatieasemalle on tuotu kynttilöitä uhrin muistolle.

Ihmisten välinpitämättömyys ja kunnioitus kanssaihmisiä kohtaan tuntuu hiipuvan kovaa vauhtia. Järjetön veriteko Kannuksessa viikonloppuna on järkyttänyt pikkukaupungin asukkaita. Nuoren miehen elämänlangan loppuminen väkivallan uhrina on luonut valtavan varjon Kannuksen ylle. Kannuksen lisäksi Kälviällä henkirikos on erityisesti koskettanut, sillä uhrin juuret ovat vahvasti myös Kälviällä.

Kukaan ei ole lähtökohtaisesti paha, mutta jokin ihmistä ajaa pahuuden tielle. Joku kyyninen saattaa sanoa, että ainahan rikoksia on tehty ja tullaan tekemään. Silti raa´aistuminen ja törkeä käytös ovat nousussa tässä hetkessä. Netissä kunnioitus on kadonnut jo ajat sitten. Siellä ladellaan sellaisia törkeyksiä, että pahaa tekee. Halutaan ruokkia vastakkainasettelua ja lietsoa eripuraa. Mitä kovemmin sanot ja lyttäät vastapuolen, sitä enemmän tykkäyksiä. Nämä kaikki heijastuvat suoraan myös ihmisten käytökseen.

Kannuksen rautatieasemalla sytytetyt kynttilät kertovat, että vielä lähimmäisestä välitetään. Tiistai-iltana, kun näin kynttilät hiljaisella asemalla, mieli kysyi edelleen voiko tämä olla totta? Ilta oli tumma ja sateinen. Se kuvastaa hyvin kannuslaisten tuntoja. Keskustellessa ihmisten kanssa, kaikki olivat hämmennyksissä ja epäuskoisia tapahtuneesta.

Tällaisen synkkänä hetkenä usko ihmisten hyvyyteen on koetuksella. Mutta kai se on uskottava, että hyvä voittaa lopulta. Hyvän voima lähtee pienistä teoista, joita jokainen voi tehdä. Mieti muutamaan otteeseen, miten lähestyt lähimmäistä. Aina se ei ole parasta, mikä ensimmäisenä tulee mieleen. Pysähdy ja voit muuttaa päivän suunnan.

Voimia läheisille. Suru koskettaa laajasti.