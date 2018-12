Tiistaina Kokkolassa jouluostoksilla ollut kansa oli hyväntuulista ja rauhallista – jouluun valmistaudutaan ajoissa



Helena Linnan peruslahjaostos on seinäkalenteri lapsiperheille.

Tavallinen tiistai, kello on puolen päivän tuntumassa. Kaupungilla on melko hiljaista, mutta kauppakeskuksessa tuntuu jo joulu. Joka liikkeessä on jonkunlaista sutinaa, joten puheet verkkokauppajoulusta ovat osin liioiteltuja: toisaalta, suomalaiset käyttivät jo viime vuonna pari sataa euroa verkko-ostoksiin joulun alla.

Polarn O. Pyretissa tekstiilejä hiplaa pietarsaarelainen Maj-Len Enlund, joka etsii lastenvaatteita lapsenlapsilleen.

– Ostan kaikille lapsenlapsille lahjaksi laadukkaita lastenvaatteita. Vanhimmalle pojalle katson vaatteita Board Villagesta, sillä täällä ei ole kokoja 13-vuotiaalle, sanoo Enlund.

Hän kiittelee Kokkolan vaatetarjontaa.

– Kyllä Pietarsaarestakin löytyy aikuisten vaatteita, mutta täällä on parempi tarjonta lastenvaatteissa, sanoo Enlund.

Hänellä ei ole joulustressiä, ei sinne päinkään.

– Aloitan joulun suunnittelun ja valmistelun heti venetsialaisten jälkeen! nauraa Enlund.

Kokkolalainen Sari Poutanen on tullut tutustumaan uuteen kynttilämyymälään, joka näyttää hyvin jouluiselta. On punaista ja hopeaa, kynttilää, tonttua ja tarjotinta.

– Ihanaa kun on tullut tämmöinen liike, kiittelee Poutanen.

Hän kertoo hankkineensa jo noin puolet joululahjoista. Netistä tilataan erilaisia peli- ja tietokonejuttuja, vaatteita ja muita lahjoja ostetaan kaupoista.

– Isommille lapsille ostan myös lahjakortteja vaatekauppaan, kun en osaa valita heille vaatteita, kertoo Poutanen.

Lahjoissa on hankkimista, kun kymmenen oman lapsen lisäksi lahjoja odottaa kuusi lastenlasta.

– Parikymmentä lahjaa tulee hommattua. Mitään erityistä budjettia ei ole, mutta samanarvoiset lahjat suurin piirtein pitää olla, tietää suurperheen äiti.

Suomalainen käyttää parin vuoden takaisen kyselytutkimuksen mukaan joululahjoihin noin 468 euroa vuodessa. Summa on 15 % nettotuloista, mikä on vähemmän kuin monissa Euroopan maissa ja vaikkapa naapurimaa Ruotsissa. Vain Hollannissa käytetään vähemmän rahaa joululahjoihin kuin Suomessa. Suomalainen on siis maltillinen joulutörsääjä eurooppalaisessa vertailussa.

– Joululahjoja on ihan mukava hankkia, kunhan vain löytyy aikaa. Itse ostan pienemmille 2- ja 4-vuotiaille lapsilleni legoja ja isommille 21- ja 24-vuotiaille lapsilleni toisentyyppisiä lahjoja, kertoo Petri Salo.

Hän tutkii Telian liikkeessä puhelimia ja tabletteja, mielessä ovat myös lahjakortit.

– Isompien osalta kuuntelen toiveita sen suhteen, mitä he tarvitsevat. Näin tulee mieluisat lahjat, arvioi Salo.

Telian myyjä Janne Kuppila kertoo, että tabletit eivät enää ole niin suosittuja lahjoja kuin vielä takavuosina.

– Puhelimien näytöt ovat suurentuneet ja sitä myötä tablettien suosio on vähentynyt, kertoo Kuppila.

Kauppa näyttää käyvän myös kirjakaupassa. Kalenterihyllyjen perältä löytyy Helena Linna. Onko joulustressiä vai joulumieltä?

– Joulumieltä on ihan sopivasti. Sellaista mukavaa, ei hössötystä, selvittää Linna.

Hän suosii käytännöllisiä lahjoja lapsiperheille, joista yksi jokavuotinen on seinäkalenteri.

– Heillä on niin paljon menoja, niin saavat merkitä ylös, että muistavat, tuumii Linna.

Joulupukin konttiin menee myös kirjalahjoja, mutta enimmäkseen käytännöllistä käyttötavaraa.

– Sellaista, jota tarvitsee, mutta jota itse ei helposti osta. Nämä lahjat tuntuvat olevan mieluisia, tietää Linna.

Hän pitää joulusta ja valmistelee sitä mielellään, edes lahjat eivät aiheuta harmaita hiuksia tai turhaa miettimistä.

– Ei, kyllä joulu on mukavaa ja leppoisaa aikaa, kaikin tavoin mieluista, sanoo Linna.