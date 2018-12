Kokkolassa järjestetylle selkokieliselle ystävätoiminnan peruskurssille oli tunkua – ”Osallistujien halu auttaa on erittäin voimakasta"



Suomen Punaisen Ristin maanantaina järjestämälle selkokieliselle ystävätoiminnan peruskurssille oli tunkua. Ystävätoiminnan aluetyöntekijä Henna Oikari kertoo, että ystäväkursseja järjestetään noin parin kuukauden välein, mutta selkokielisiä kursseja harvemmin.

Hän kertoo tämänkertaiselle kurssille osallistuneen 27 opiskelijaa alueen maahanmuuttaja-hankkeista ja -koulutuksista. Oikari kertoo, että tämän kurssin idea lähti oikeastaan osallistujista itsestään.

– Olemme puhuneet heidän kanssa kansalaisyhteiskunnasta ja yhteisestä vastuusta, ja he haluavat nyt kantaa oman kortensa kekoon, Oikari toteaa.

– Osallistujien halu auttaa on erittäin voimakasta, toteaa myös Kpedun ja Kokkolan kaupungin maahanmuuttajien osallisuutta ja osaamista edistävän Osana-projektin projektityöntekijä Elina Märsylä.

Kolmituntisen ystäväkurssin aikana osallistujien kanssa käydään läpi SPR:n periaatteet ja toimintatavat. Kurssin jälkeen osallistujilla on tarvittava osaaminen SPR:n ystävätoiminnassa toimimiselle.

– Ystävänähän ollaan ihan tavallisen ihmisen tiedoilla ja taidoilla, ja ystävänä voi olla kuka vain. Kurssilla käymme läpi yhteisiä periaatteita ja SPR:n arvopohjaa. Toiminta on aina puolueetonta ja uskontoon sitoutumatonta, Oikari kertoo.

Maanantain kurssille osallistuivat muun muassa Zahra Soultani, Vajiheh Hashemi sekä Rim ja Monem Alshwekh. He kertoivat lähteneensä ystäväkurssille, jotta saisivat tarvittavat tiedot vanhusten ystävinä toimimiselle.

– Haluamme mennä vanhusten luokse seuraksi, ja viedä heitä ulos kävelemään, listaavat Syyriasta vuosi sitten Suomeen muuttanut Rim Alswekh ja neljä vuotta sitten Suomeen saapunut Monem Alshwekh.

– Haluamme myös oppia paremmin puhumaan suomen kieltä, ja haluamme auttaa vanhuksia esimerkiksi käymään kaupassa. Suomalaiset ovat olleet meille ystävällisiä, joten haluamme itsekin tehdä hyvää, lisäävät kaksi vuotta sitten Afganistanista Suomeen muuttaneet Soultani ja Hashemi.

Nelikko kertoo vanhusten asumisjärjestelyiden olevan heidän kulttuureissaan erilaiset kuin Suomessa. He haluavatkin toiminnallaan vähentää vanhusten yksinäisyyttä.

– Meidän kulttuureissa vain harva asuu vanhainkodeissa tai yksin, sillä kaikki isovanhemmat asuvat omien perheidensä luona. Se tekee heille hyvää, sillä he saavat leikkiä ja pelata lastenlastensa kanssa, joiden ilo tarttuu myös isovanhempiin, he toteavat.

Länsi-Suomen piirin monikulttuurisuustoiminnasta vastaava Taija Savolainen kertoo, että monikulttuurisuustoimintaan kuuluu monenlaisia toimintoja, kuten ystävätoimintaa, kielikerhoja, kiintiöpakolaisten kotoutumista tukevia toimia sekä läksyapua. Hän toteaa toiminnan olevan Kokkolassa aktiivista.

– SPR:n toiminta perustuu vapaaehtoisuuteen, mutta Kokkolassa tilanne on hieman erilainen, sillä Henna on täällä palkallisena työntekijänä tehden tiivistä yhteistyötä esimerkiksi Soiten kanssa. Väkilukuun nähden Kokkolassa on kiitettävän paljon toimintoja KV-klubeineen kaikkineen, hän kertoo, ja jatkaa:

– Uusia mielenkiintoisia juttuja on tulossa myös lähitulevaisuudessa.