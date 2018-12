Niskasen Maansiirto Haapajärveltä paalutti 90 kilometriä Äänekosken biotuotetehtaalla – valittiin vuoden yrittäjäksi Keski-Pohjanmaalla



Keski-Pohjanmaan Yrittäjät ovat valinneet vuoden yrittäjäksi Haapajärvellä vastikään 70 vuoden taivaltaan juhlineen Niskasen Maansiirto Oy:n.

Palkinto luovutettiin Keski-Pohjanmaan Yrittäjien maakunnallisessa juhlassa Ylivieskassa keskiviikkona illalla.

– Kyllähän tämä mukavalta tuntuu. Valinta oli yllätys, mutta luonnollisesti hyvin mieluisa sellainen, Niskasen Maansiirron toimitusjohtaja Pekka Niskanen toteaa.

Pekka Niskanen on yrittäjä jo toisessa polvessa, puolisonsa Hilkka Niskasen kanssa. Yrityksen perusti Pekan isä Juho Niskanen, joka aloitti toiminnan ojittamalla soita ja rämeitä ja raivaamalla metsää pelloksi.

– Olemme maanrakennusalalla edelleen. Nyt toiminnan pääpiste on vesihuolto- ja paalutustöissä sekä kunnallistekniikan rakentamisessa, Pekka Niskanen toteaa.

– Näiden toimintojen lisäksi kuljetamme hiekkaa, soraa ja muuta maa-ainesta, rakennamme tiestöä ja yksi vahva toimialue ovat kaivannon tuenta teräsponteilla erilaisissa rakennuskohteissa.

Niskasen Maansiirrolla työskentelee 25 henkilön vakinainen henkilökunta. Omaa toimialaansa yrittäjä Niskanen pitää haasteellisena siksi, että kaikki työ perustuu urakkasopimuksiin, joita alkaa ja päättyy.

– Kokonaisuuden hallinta on aikamoista palapelin rakentamista. Käytämme päivittäin paljon energiaa siihen, että saamme työt luistamaan jouhevasti ja tehokkaasti, Pekka Niskanen toteaa ja kertoo kaiken lähtökohtana olevan asiakaslähtöisyyden ja luotettavan ja laadukkaan toiminnan.

Välillä urakat ovat pieniä ja välillä suuria. Yksi lähiaikojen suurin työmaa oli Metsä Fibren biotuotetehtaan rakennustyömaa Äänekoskella, jossa Niskasen Maansiirto paalutti omana työsarkanaan 90 kilometriä betonipaalua rakennuksien pohjalle. Tämä tehtiin yhteistoiminnassa toisen haapajärvisen yrityksen, Lujabetonin kanssa.

– Lujabetoni teki paalut ja me paalutimme ne maahan.

Hyvän maansiirtotyön avainrooleissa ovat henkilökunta ja tehokkaat koneet. Hyvän konekannan ylläpito tekee alasta hyvin pääomavaltaisen.

– Esimerkiksi uusi paalutuskone maksaa noin miljoonaa euroa. Siksi ne pitää olla tehokkaassa käytössä ja hyvässä kunnossa.

Niskasen Maansiirto työskentelee maanrakennuspuolella noin 300 kilometrin säteellä ja paalutusurakoita otetaan kauempaakin. Haapajärvi keskellä Suomea on itse asiassa hyvässä paikassa, sillä suurista kaupungeista Oulu, Joensuu, Kuopio, Jyväskylä ja Kokkola ovat varsin lähellä. Haapajärveltä on moneen suuntaan sopivan lyhyt matka.

Haapajärvellä yrityksellä on hyvät toimitilat, jotka on muutama vuosi sitten rakennettiin vanhojen tilojen paikalle. Teollisuusalueella on toimisto ja myös korjaamo, jossa arvokkaat koneet, autot ja traktorit huolletaan säännöllisesti.

Niskasen Maansiirto on saanut myös Haapajärven Yrittäjien yrittäjäpalkinnon vuonna 1993.