Lukijan mielipide: Uskon ja rukoilun varaan ei tule jättäytyä - käy piikillä



Helsingin Sanomat uutisoi (4.12.) heikosta rokotekattavuudesta Pohjanmaalla ja siitä, miten rokottamattomuus on vahvasti kytköksissä kristillisiin herätysliikkeisiin. Oli selkeästi odotettavissa, että rokottamattomien lasten yhdeksi keskeiseksi ryhmäksi Suomesta paljastuvat kristilliset herätysliikkeet (mm. artikkelissa mainittu lestadiolaisuus).

Sama ilmiö on käynnissä myös Yhdysvaltojen herätysliikkeissä, missä lapsia jätetään rokottamatta luulopuheisiin perustuen. Uskon ja rukoilun varaan ei tule jättäytyä. Elämme maailmassa, missä taudit on lähes hävitetty kiitos rokotusten, mutta ne voivat vielä palata yhteiskuntaamme (mm. Jemenin sisällisodan yhteydessä on havaittu poliota).

Jo lukion uskonnon tunneilla käydään läpi kristillistä filosofiaa, minkä pääteesinä on se, että Jumala on luonut ihmisen älylliseksi olennoksi. Tästä lähtökohdasta ihmiskunta on siis luonnollisesti kehittynyt ajan saatossa ja oppinut tunnistamaan luonnontieteiden saloja. Tiede on painavampi peruste rokotteiden käytölle kuin omat kokemukset. Epidemian koittaessa hartaana kristittynä ottaisin niin piikin käsivarteen kuin lausuisin rukouksen hyvinvointini puolesta – kuitenkin rokotukset prioriteettilistan 1. sijalla.

Tiede ei ole missään tapauksessa ristiriidassa uskonnollisuuden tai henkilökohtaisen uskon kanssa, minkä takia jokaisen tulisi lähimmäisenrakkauden nimissä rokotuttaa itsensä ja myös lapsensa. Laumasuojaan (jolloin tauti ei tartu rokottamattomiin) tarvitaan 95% kattavuus ja se ei paikoitellen toteudu Suomessa. Pelkään pahoin, että tämä edellisellä viikolla ilmi tullu tuhkarokkotapaus ei jää ensimmäiseksi.

Rukoile siis, jos koet sen tärkeäksi osana oman terveytesi vaalimista, mutta älä oikeuta sillä rokottamattomuutta. Ajattele muita ja käy piikillä. Luota myös lääketieteeseen.

valtiotieteiden ylioppilas