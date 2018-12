Kokkolalaislähtöinen Jan Jansson on Suomen Purjehdus ja Veneilyn uusi puheenjohtaja



Purjehdusseura Gamlakarleby Segelföreningen jäsen Jan ”Janne” Jansson on Suomen Purjehdus ja Veneilyn (SPV) uusi puheenjohtaja. Aiemmin SPV:n varapuheenjohtajana toiminut Jan Jansson nousi puheenjohtajaksi Helsingin Kalastajatorpalla pidetyssä syyskokouksessa.

– Muutin Kokkolasta 2005 Kuopioon ja olen myös Kuopion Pursiseuran jäsen ja toimin siellä kommodorina vuosin 2014-17, Jansson kertoo vieraillessaan kotikaupungissaan.

Pesti on merkittävä ja Jansson iloitsee, että valinta osui kehäkolmosen ulkopuolelle.

– Olemme täällä periferiassa ja on tärkeää, että äänemme tulee kuuluviin. Kilpapurjehdus keskittyy Etelä-Suomeen ja me olemme tärkeitä kasvattaja- ja kouluttajaseuroja, Jansson näkee.

Liiton tehtäväkenttä on laaja aina olympiaurheilusta jäsenhankintaan.

– Ikävä uutinen on, että Finnjolla on menettämässä Tokion olympialaisten jälkeen olympiastatuksensa, vaikka Pohjoismaat ovat olleet sitä puolustamassa.

Finnjolla tuli olympiaohjelmaan Helsingin olympialaisissa 1952. Menestyneimpiä suomalaisia finnjollailijoita ovat muiden muassa vuoden 1980 olympiavoittaja Esko Rechardt, Kim Weber, Jan Winqvist sekä Peter Tallberg. Tapio Nirkko on osallistunut luokassa vuosien 2008 ja 2012.

Tokion olympialaisiin Suomella on hankittuna kaksi maapaikkaa ja olumpiakomitean kunnianhimoinen tavoite on kuusi maapaikkaa.

– Tietenkin olympialaiset ovat meille tärkeä juttu. Siellä tulee uusia idoleita nuorille. On meillä myös paljon muita lajeja, joissa tulee menestystä kuten nopeusveneily, Jansson muistuttaa.

Uutena puheenjohtajana Jansson haluaa painottaa etenkin ympäristösuojelun merkitystä ja seurojen elinvoimaisuuden lisäämistä.

– Vanhoista veneenraadoista tulisi päästä Suomessa helpommin eroon, etteivät ne jää ympäristöön. Lasikuitu on ongelmajäte. Ruotsissa valtio on ottanut tässä vahvemman roolin kuin Suomessa.

– Myös myrkkymaalien rapsutus veneen kyljestä suoraan mereen on huolenaihe. Vieraseliöiden tuleminen veneiden mukana on yksi ongelma, kun liikutaan ympäri maailman vesiä. Vieraseliöt muuttavat ekosysteemiä. Siinä keinoina on pohjapesurin järjestäminen satamiin. Näitä kaikkia liitto vie eteenpäin omalla toiminnallaan.

Uusia jäseniä pyritään saamaan helpommin mukaan toimintaan eri keinoin.

– Purjehtamiseen voi aloittaa vuokra- tai kimppaveneellä, eikä tarvitse heti omistaa venettä. Jäseniemme kouluttaminen on yksi tärkeä tehtävä.

Kokkolassa purjehtijoita huolettaa Vanhansatamanlahden tilanne. Perusväylän syvyys on nyt 2 1/2 metriä ja vesi ei juurikaan pääse vaihtumaan väylällä riuttojen takia. Kunnostukselle olisi iso tarve.

– Veneet suurenevat koko ajan ja osa ei uskalla tulla nykyistä väylää, GSF:n Johan Nyberg ja Kokkolan Purjehtijoiden Pekka Tschokkinen sanovat.

– Kunhan nyt saisimme edes ylläpidettyä tuon syvyyden, GSF:n Jan Störling tuumii.

Kokkolassakin on paljon matkapurjehtijoita ja Ruotsin satamissa käydään ahkeraan.

– Laituripaikkoja on liian vähän Kokkolassa ja siinä samalla myös vierasvenepaikkoja tulisi olla lisää, Nyberg vinkkaa. Hän toimii myös Oravaista Kalajoelle ulottuvan merialueen SPV:n aluejohtajana.