Jokilaaksoissa rokottamatta jäävät vain yksittäistapaukset: Nivalassa kattavuus kaikkein korkein, Kärsämäellä heikoin kattavuus



Kalajokilaakson ja Pyhäjokilaakson alueella MPR-rokotteen kattavuus on hyvällä tasolla.

Kalajokilaakson ja Pyhäjokilaakson alueella MPR-rokotteen kattavuus on hyvällä tasolla.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) tilastojen mukaan peruspalvelukuntayhtymä Kallion koko alueen MPR-rokotekattavuus vuonna syntyneiden lasten kohdalla on 96,2 prosenttia. Vuonna 2015 alueella syntyi kaikkiaan 479 lasta.

Kallion alueella kaikkein korkein 97,4 prosentin rokotekattavuus on Nivalassa. Tiedot perustuvat vuonna 2015 syntyneiden lasten rokotuksiin. Ylivieskassa rokotekattavuus on 96 prosenttia. Sievissä samana vuonna syntyneiden rokotekattavuus on 95,6 prosenttia ja Alavieskassa 96,9.

Vuonna 2015 syntyneiden lasten kohdalla koko Kallion alueen kattavuus on aikaisempia vuosia hiukan korkeampi, sillä vuosina 2014 ja 2013 syntyneiden lasten kohdalla rokotekattavuus on noin 94 prosenttia.

Peruspalvelukuntayhtymä Kallion terveydenhoitaja Merja Jaakolan mukaan rokottamatta jättämiset ovat alueella yksittäistapauksia.

– Näiden päätösten taustoja me emme tiedä, emmekä niitä ole kyselleet. Se on vanhempien oma päätös ja luulen, että epäluulot koskevat useimmiten uusia rokotteita, Jaakola toteaa.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen

Naapurikuntayhtymä Selänteen alueella rokotekattavuus on samalla tasolla kuin Kalliossa. Haapajärvellä kattavuus on 95,5 prosenttia, Reisjärvellä 96,2 ja Pyhäjärvellä 93,3 prosenttia.

Pyhäjoen varrella Haapavedellä vuonna 2015 syntyneiden lapsien rokotekattavuus on 96,7 ja Oulaisissa 93,8 prosenttia. Naapureihin nähden alueen heikoin rokotekattavuus on Kärsämäellä, jossa vuonna 2015 syntyneiden kohdalla kattavuus on 91,3 prosenttia.

THL:n tilastossa kuitenkin huomautetaan, että rokotekattavuustiedot voivat olla aliarvio rokotusten kirjaamiseen tai tietopoimintaan liittyvien puutteiden vuoksi.

MPR-rokote tuli rokoteohjelmaan vuonna 1975 ja sen jälkeen syntyneillä on rokotesuoja. Suurimmalla osalla ennen vuotta 1970 syntyneistä on lapsena sairastettujen MPR-tautien antama immuniteetti. 1960-luvun lopussa tai 1970-luvun alussa syntyneillä suoja voi olla puutteellinen, sillä osa heistä ei ole sairastanut tuhkarokkoa, sikotautia tai vihurirokkoa. THL:n mukaan eteenkin naisilla voi olla puutteita myös rokotussuojassa.

MPR-rokotteen ensimmäinen annos annetaan vuoden ikäisille lapsille. Toinen annos annetaan kuuden vuoden iässä.