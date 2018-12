Kaksi miestä on vangittu Kannuksen henkirikokseen liittyen – Poliisi tutkii tappoa



Pohjanmaan poliisilaitos on edistynyt Kannuksen epäillyn henkirikoksen tutkinnassa. Keski-Pohjanmaan käräjäoikeus on tänään tutkinnanjohtajan vaatimuksesta vanginnut kaksi miestä asiaan liittyen. Toinen vangituista on 35-vuotias ja toinen 32-vuotias.

Vanhempi vangituista miehistä vangittiin todennäköisin syin epäiltynä tappoon ja nuorempi on vangittu syytä epäillä eli niin sanotusti matalammalla todennäköisyydellä. Syytteen nostamisen määräpäivä on 8.3.2019.

Pakkokeinoistunto pidettiin suljetuin ovin ja tutkinnanjohtajan vaatimuksesta aineisto julistettiin salassa pidettäväksi syytteen nostamiseen saakka.

Poliisi ei kerro tässä vaiheessa tapauksesta enempää julkisuuteen.

Sunnuntaina illalla löytyi paikkakuntalainen mies kuolleena junaradan varrelta Kannuksessa. Paikkatutkinnan perusteella poliisi epäili menehtyneen henkilön joutuneen väkivallan kohteeksi, ja siksi asiaa tutkitaan henkirikoksena nimikkeellä tappo.

