Lukijan mielipide: Miksi Sveitsin pankkiiri on hiljaa kotiäidin takia?



Käydessäni kesällä Sveitsissä, väitetyssä maailman rikkaimmassa maassa. Tarkastelin mielenkiinnolla olosuhteita saadakseni itseäni tyydyttävän selityksen tuolle väitteelle.

Maan päätöksenteko perustuu suoraan demokratiaan. Tärkeistä asioista pidetään kansanäänestys. Jossain vaiheessa sovittiin perheiden sopeutumisesta työelämään siten, että naiset jäävät kotiin hoitamaan lapsia ja miehet tekevät työt. Eläkekertymä tasataan puolisoiden välillä. Tämän takia miesten palkat ovat huikeita (v. 2014 keskim. 6 500 €/kk), jotta he voisivat elättää perheensä.

Ajatus on osin väärä. Yhden kallispalkkaisen miehen työn määrä ei korvaa kahden keskipalkkaisen työn määrää. Työn hinta tuotteessa on korkea. Hampurilainen maksaa 22 € ja on maailman kallein (Economics -lehden Big Mac indeksi).

Ravintola-annokset ovat vaatimattomia, mutta arvokkaita. Osuustoimintaliikkeen osuus palvelualalla on maailman toiseksi suurinta (Suomi on ykkösenä). Palkkatyön tilalle on kehitetty yhteistoimintaratkaisuja osuuskuntamuodosta. Erityisesti coop-nimikkeen alla toimivia pieniä ruokatavarakauppoja näkyy runsaasti.

Pärjätäkseen kansainvälisessä kilpailussa, maan vientiin menevän palvelun ja tuotteen hinta olisi saatava korkeaksi ja työn osuus siinä pieneksi. Tästä syystä vienti sisältää lääketeollisuuden tuotteita, pankkisektorin palveluita sekä aseita, kelloja, muotituotteita. Niissä työn hinta ei ole määräävä tekijä. Valuuttakurssi saattaa noilla oletuksilla nousta ”normaalia” korkeammaksi.

Menetelmä tuo myös nipun ongelmia. Rahamarkkinoiden toivotaan olevan kansainvälisesti avoimempia, jotta järjestelmää ei voitaisi käyttää rikollisiin toimiin, mutta pankkiirien suut pysyvät supussa. Maa tarvitsee pankkisektorinsa viennin tasapainottamiseksi. Mikäli tämä avataan ajankohtaiseen keskusteluun veroparatiiseista, kotiäiti siis on tulppana veroparatiisin avaamisessa.

Taloustilanne vaikuttaa moniin muihinkin ilmiöihin maassa. Naisten puuttuminen hoivatyöstä aiheuttaa maahanmuuttoa paikkaamaan sveitsiläisen sairaanhoitajattaren uraa. Ura kestää vain 15 vuotta, mikä jää perheenhoidon jälkeen sveitsiläisäidin elämästä työelämää varten. Turistilta menee tovi, ennen kuin hän selviää hintatason aiheuttamasta shokista ja hetkellisestä nikotuksesta ravintolan painonnostajan oloisen miestarjoilijan kysyessä, kuinka voin palvella?

Sveitsin elintason sanotaan olevan maailman korkeimpia. Väite on valuuttakursseilla mitattuna tosi. Kuitenkin todellinen elintaso yllä mainitun jälkeen lienee noin 3/4 valuuttakurssin kautta mitatusta elintasosta.

Tilanne on muuttumassa ja naisten osuus työelämässä kasvamassa. Miten maa ratkaisee miesten korkeiden palkkojen ongelman, jää vielä nähtäväksi.