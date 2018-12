Haapajärvelle suunnitellaan isoa koivua käyttävää biotuotetehdasta – maakauppa esillä valtuustossa maanantaina



Antti Savela

Haapajärvelle suunnitellaan paikkakunnan näkökulmasta isoa biotuotealan tuotantolaitosta.

Haapajärvelle perustettu Oy Nordic Pulp ltd aikoo ostaa esikauppakirjalla tuotantolaitosta varten 33 hehtaaria maata Karpalosuolta Keski-Suomen radan ja Iisalmelle johtavan radan risteysalueelta raviradan viereiseltä maa-alueelta. Maa-alue on tehtaan tarkoituksen näkökulmasta ihanteellisella paikalla ja se on jätetty tarkoituksella suuremman teollisuuden käyttöön.

Oy Nordic Pulp ltd aikoo hankkia raviradan viereisen maa-alueen nimiinsä 305 000 eurolla. Kaupunginhallitus esittää esikauppakirjan hyväksymistä valtuustolle. Hallituksen jäsen Matti Viitala (ps.) ei hyväksynyt esikauppakirjaa ja jätti päätökseen eriävän mielipiteensä.

– Tarkoituksena on, että tämä perustettu yhtiö myydään ulkopuoliselle toimijalle, joka toteuttaa hankkeen. Esikauppakirjaa ei allekirjoiteta, ennen kuin varsinainen rakentaja on ostanut Nordic Pulpin ja sitoutunut tehtaan rakentamaan. Sopimus esikauppakirjasta raukeaa muutenkin, jos rakennusta ei ole toteutettu vuoden 2020 loppuun. Siitä onko hanke toteutunut kaupungin toivomalla tavalla, käydään neuvottelut tammikuussa 2021, Haapajärven Yrityspalvelut Oy:n hallituksen puheenjohtaja Paavo Ranua kertoo.

Ranua ei paljasta tehdasta suunnittelevaa tahoa. Hän kuitenkin toteaa hankkeen olevan mielenkiintoisen ja Haapajärvelle mittavan. Teollisuusalueen tuotannollista toteuttajaa on etsitty jo jonkin aikaa. Kaupunginhallituksen esittelytekstissä kerrotaan, että alueen myynnistä teolliseen toimintaan on käyty neuvotteluja useiden tahojen kanssa.

– Sen voin kertoa, että suunnitellun tehtaan raaka-aineena käytetään koivua, Ranua toteaa.

Maakauppa tulee hyväksyttäväksi Haapajärven valtuustoon ensi maanantaina. Samassa yhteydessä valtuusto vahvistaa tulevan vuoden talousarvionsa.