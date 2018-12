Lukijan mielipide: Vaasa, otattakaa oppia Kokkolasta



Lapsiperheet, eläkeläiset ja työttömät ovat tuoneet julki sitä kuinka vaikeaa pienipalkkalaisten lasten tai työttömien on harrastaa jääkiekkoa tmv. kalleuden takia tai vanhukset makaavat pissavaipoissaan. Kun Nobel-palkittu Holmström sanoi, ettei kukaan huolehdi työttömistä totean kymmenien vuosien kokemuksella, että niinhän se on ollut ja on Vaasassakin.

Kun kritisoin Vaasan kaupungin suurta henkilöstömäärää ja tiedän asian olevan herkkä aihe ko. henkilöstölle, totean yksikäsitteisesti, etten osoita ketään henkilöstöstä vaikka toki korvissani soi vuosikymmenten aikana kuulemani tokaisut kuten "Jäsenkirjalla sekin on paikan saanut mutta kukaan ei tiedä mitä hän tekee".

Osoitteeni kritiikissä ovat poliittiset päättäjät, ay ja kaupungin johto. Liikaa väkeä, velkaa ja verorahojen tuhlausta. Kun Kokkola antaa 0,7 miljoonaa stadionin remonttiin liigakelpoisuuden takia, on Vaasa satsannut kymmeniä miljoonia ja sama järjettömyys on jatkumassa jääkiekossa.

Nyt ehdotankin, että talousjohto yhdessä tilintarkastajien kanssa selvittävät meille veronmaksajille mediassa senkin kuinka moni kaupungin palveluksessa oleva tekee yhden, kymmenen, sata tai enemmän tuntia vuodessa jää/jalkapallostadionien/Sportin/VPS:n kilpatoiminnan hyväksi.

Tuntuu, ettei pyytäjillä ml. ns. liikemiehet ole mitään häpyä eikä päättäjillä järkeä. Haaveillaan sponsorista mutta siihen se sitten jää, kun on höyli kaupunki. Kokkolassa ja Seinäjoella sponsorit on eikä helppoa ole sittenkään.

Minä itken maksajana ja Lillbacka naureskelee partaansa ja antaa lehtilausuntoja kun Vaasan veronmaksajat maksavat laivan, joka tuo ruotsalaisia Power Parkkiin. Hänenhän laivayhtiössä pitäisi olla kun on varaakin. Viidenkymmenen vuoden aikana olen tehnyt yhden Uumaja-matkan ja kerran mennyt lautalla Trollstigenille. Samana aikana olen kulkenut ainakin seitsemästä muusta kohtaa Norjaan.

Vaatimaton toivomukseni on se, että kaupunki palaisi perustehtäväänsä ja hoitaisi niiden asiaa, jotka tukea tarvitsevat ja jättäisi bisnekset bisnesmiesten hoitoon myös suurimpien investointien osalta. Me vanhenemme ja keski-ikä nousee. Tämäkin on otettava huomioon.

Olen saanut nauttia kaupungin palveluksista niin maalla kuin merelläkin, terveydenhuollossa, rakentamisessa, liikunnassa jne. Voin sanoa vilpittömästi, että minua on palveltu aina kiitettävästi.

Totta kait minullekin ovat tuttuja myös sellaiset sanonnat kuin "Ei kuulu minulle, soita sille ja sille". Eikä se sellainenkaan niin mukavaa ole aina kuulla kaiken kiireen keskellä mutta realismia se on ja ymmärrettävää myös.