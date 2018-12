Vahvistettu valmius: epäillyistä tuhkarokkotapauksista otetaan näytteitä myös pyhisin



Pietarsaaressa, Vaasassa ja Kokkolassa sekä THL:ssä on vahvistettu terveydenhuollon valmius itsenäisyyspäivänä ja viikonloppuna.

Mahdollisista uusista epäillyistä tuhkarokkotapauksista otetaan ja analysoidaan näytteitä myös pyhäpäivinä. Myös altistuneita, jotka eivät ole halunneet hoitoa, pyydetään ottamaan yhteyttä.

Samalla kiinnostus MPR-rokotteen ottamiseen on suurta Pietarsaaren seudulla. Keskiviikkoaamuna Kolpin vastaanotolle oli varattu samalle päivälle rokotusaika 120 henkilölle, kerrotaan Pietarsaaren sosiaali- ja terveysviraston tiedotteessa.

– Viimeksi kuluneen viikon aikana on runsaat 240 seudulla asuvaa henkilöä saanut MPR-rokotteen. Kyse on lähinnä esikouluikäisistä lapsista, joiden on haluttu saavan toinen MPR-annos aikaisemmin, sekä immuniteetistaan epävarmoista aikuisista, mutta myös aikaisemmin täysin rokottamattomia on rokotettu, kertoo Pietarsaaren sosiaali- ja terveysviraston johtava lääkäri Pia-Maria Sjöström.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen

Yleisiä rokotuksia jatketaan tarvittaessa ensi viikolla. Mahdollisuus rokotuksen saamiseen kouluterveydenhuollon kautta on herättänyt jonkin verran kiinnostusta.

Keskiviikkoon 5.12. klo 15 mennessä ei ollut tietoa uusista vahvistetuista tuhkarokkotapauksista seudulla. Muutamia tuhkarokkonäytteitä on otettu, mutta vahvaa epäilyä uusista tapauksista ei ole. Uusia tapauksia saattaa vielä ilmetä, koska itämisaika on pitkä, yleensä 9–11 päivää, joskus jopa 21 päivää.

– Tartuntasuojatyön ensimmäinen vaihe on sujunut hyvin. Työntekijät ovat olleet joustavia, he ovat tehneet ylitöitä ja tulleet töihin vapaapäivinä. Myös yhteistyö Soiten, Vaasan keskussairaalan ja THL:n kanssa on toiminut saumattomasti, Sjöström sanoo.

Muutamiin yksittäisiin altistuneiksi epäiltyihin otetaan vielä yhteys. Nykytilanteessa kotikaranteenissa on 10 henkilöä. Päivittynyt luku johtuu aikaisempien luetteloiden yhdistämisestä, eikä siihen sisälly uusia tapauksia.