Pikkulotta Taimi Mäkelä, 89: ”Niin paljon valitetaan kaikesta ja tahallaan käsitetään väärin. Minusta se on ahdistavaa. Ihmisten pitäisi olla paljon tyytyväisempiä. Mutta he eivät ole eläneet sitä sota-aikaa. Kyllä me silloin pelkäsimme. Tykin jyske kuului yötä päivää. Ihmisillä on nyt kaikki hyvin, mutta he eivät ymmärrä sitä. Yleensä olen tyytyväinen tähän elämääni. Paitsi että alan olla raihnainen, niin se ei ole oikein kivaa. Ei minulla paljon mitään haaveita ole. Kun vain elettäisiin tällä lailla vähän aikaa eikä tarvitsisi olla yksin. Pääsisi pois jotenkin nätisti. En minä usko, että pahaan paikkaan joudun, kun täältä poistun.”