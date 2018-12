Tuhkarokkotilannetta seurataan tiiviisti ja rokotukset jatkuvat: Sairaalat julkaisivat listat usein kysytyistä tautikysymyksistä



Luodossa viikko sitten vahvistettu tuhkarokkotapaus pitää sekä Pietarsaaren sosiaali- ja terveysviraston että Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymän Soiten edelleen varpaillaan.

Kokkolassa, Pietarsaaressa ja Vaasassa terveysviranomaiset ovat vahvistetussa valmiudessa myös itsenäisyyspäivänä ja tulevana viikonloppuna. Mahdollisista uusista tautiepäilyistä otetaan ja analysoidaan näytteitä myös pyhäpäivinä.

Näytteitä otetaan ja tapauksia hoidetaan ensisijaisesti kotona. Pietarsaaren sosiaali- ja terveysviraston johtava lääkäri Pia-Maria Sjöström muistuttaa, että kaikkien alueen altistuneiden, jotka saavat tuhkarokkoon viittaavia oireita, tulee ottaa rokotetilanteestaan riippumatta yhteys puhelinneuvontaan (06 786 1234 vuorokauden ympäri), eikä saapua suoraan neuvolaan tai päivystykseen.

Soiten puolella tuhkarokkoa epäiltäessä yhteys otetaan omaan terveysasemaan virka-aikana, virka-ajan ulkopuolella lasten päivystykseen (06 826 4444) tai yhteispäivystykseen (06 826 4500).

Vielä tulevina päivinä annetaan tuhkarokkoa vastaan MPR-rokotteita. Esimerkiksi Soite jatkaa ajanvarauksettomia tuhkarokotustilaisuuksia perjantaina 7. joulukuuta ja maanantaina 10. joulukuuta.

Ajanvaraukseton rokotus on tarkoitettu henkilöille, joilla tuhkarokko-rokote on puutteellinen: jos henkilö ei ole saanut lainkaan rokotetta tai on saanut vain yhden rokoteannoksen. Rokotusohjelman rokotuksia ei aikaisteta.

Epidemian uhan arvioidaan jatkuvan vielä noin viikon. Tuhkarokon itämisaika on pitkä: yleensä 9–11 päivää, mutta joskus jopa 21 päivää. Siksi tautitapauksia voi vielä ilmetä.

Helposti tarttuva tuhkarokko aiheuttaa sairastuneelle ensiksi korkeaa kuumetta hengitystieoireita. Silmät ovat usein valonarat. Ihottuma alkaa 3–5 vuorokauden kuluttua ja kestää runsaan viikon. Toipuminen alkaa muutaman päivän kuluttua ihottumasta.

Pietarsaaren sosiaali- ja terveysvirasto ja Soite ovat julkaisseet tuhkarokkoon liittyvistä usein kysytyistä kysymyksistä laajat listat. Pietarsaaren listan voit lukea täältä ja Soiten listan täältä. Vastauksista selviää muun muassa, voiko epidemian uhan alla osallistua joukkotapahtumiin.

Luodossa tuhkarokko todettiin esikouluikäisellä lapsella, jota ei ollut rokotettu tuhkarokkoa vastaan. Lapsi oli todennäköisesti altistunut taudille ulkomailla. Luodossa on ollut tunnetusti heikko rokotekattavuus, joten taudin esiintymiseen osattiin varautua.

Myös Espoossa todettiin tällä viikolla yksi tuhkarokkotapaus.