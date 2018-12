Lukijan mielipide: Lapsen elämän kipukohdat tiedossa



Yleisradio uutisoi lasten mielenterveysongelmista. ”Pieniä lapsia kuormittavat liian suuret päivähoitoryhmät ja vaihtuvat hoitajat. Alakoulussa vaaditaan taitoja, joita lapsella ei vielä ole. Jo varhaiskasvatuksessa vaatimukset ovat kasvaneet.”

Yli tuhat superilaista lastenhoitajaa kantoi huolta liian suurista lapsiryhmistä jo 2013 selvityksessään. Ryhmäkoko nousi tärkeimmäksi asiaksi, joka varhaiskasvatuksessa tulisi laittaa kuntoon. Tämän jälkeen maamme hallitus päätti lisätä vielä yhden kolme vuotta täyttäneen lapsen yhtä kasvattajaa kohti eli kolme lasta lisää ryhmiin. Nyt asiantuntijoiden huoli tukee lastenhoitajien käytännössä kohtaamia ongelmia. Isoissa ryhmissä ei ole mahdollista kohdata jokaista lasta. Ei ehditä puuttua kaikkiin lasten ristiriitoihin tai huomioida hiljaisimpia, koska agressiivisesti käyttäytyvä lapsi vie yhden kasvattajan koko työajan.

Arki päiväkodissa täyttyy monesta silpusta. On palaveria, kehittämistä ja suunnittelua. Työntekijät ja heidän lapsensakin sairastavat tai ovat lomalla. Lapset ovat tarvitsevia joka hetki. Lapsi tarvitsee huomion viimeistään silloin, kun hän siitä selvästi viestittää. Usein työntekijöiden resurssit eivät riitä havaitsemaan huomaamattomimpia viestejä arjen kiireessä. Työntekijät huomaavat kyllä yleensä merkit, mutta koska tarvitsijoita on paljon, kahden kasvattajan aika ei riitä kaikille ryhmän 24 lapselle. Kolmas työntekijä on hyvin usein lapsiryhmän ulkopuolisessa työssä.

Lasten tarpeisiin pystyttäisiin vastaamaan paljon paremmin, jos kaikkien työntekijöiden koko työaika olisi lapsiryhmässä. Laadukas varhaiskasvatus tarvitsee kuitenkin myös etukäteissuunnittelua, valmistelua, arviointia ja kehittämistä. Tämä pitäisi huomioida ja järjestää siten, että lapset eivät kärsi aikuisten vähyydestä. Paras ratkaisumalli olisi lisähenkilöresurssi. Jokaista yhdeksää kasvattajaa kohden tulisi olla vakituinen varahenkilö. Varahenkilö tulisi aina paikkaamaan aikuisten vajetta ja olisi lapsille tuttu. Lähihoitajan palkkakuluna se ei edes olisi iso satsaus. Tällainen satsaus olisi tehtävä kiireesti. Ennaltaehkäisevä malli tulee halvemmaksi kuin erikoissairaanhoidon ja erityispedagogiikan tarve myöhemmin, kun ongelmat ovat alkaneet kasaantua.

Jos oikeasti halutaan panostaa lasten tulevaisuuteen, se tulee tehdä joko ryhmäkokoja tuntuvasti pienentämällä tai palkkaamalla vakituisia lastenhoitajia lisää lasten arkeen. Lastenhoitajan työaika on lähes kokonaan lasten parissa.