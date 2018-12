Keskusrikospoliisi käynnisti laajan etsinnän Ruotsin ja Tanskan kanssa – Pohjoismaista haetaan 12 etsintäkuulutettua



Suomen keskusrikospoliisi etsii yhdessä Ruotsin ja Tanskan poliisien kanssa etsintäkuulutettuja, jotka saattavat oleskella Pohjoismaissa.

Poliisi on julkaissut listan henkilöistä netissä. Listalla on kaksitoista etsintäkuulutettua, joista osaa epäillään vakavista rikoksista ja osa on jo tuomittu.

Etsintäkuulutettujen nimet ja kuvat on julkaistu Suomessa, Ruotsissa ja Tanskassa yhtä aikaa.

Poliisien peräänkuuluttamista henkilöistä voi antaa vinkin soittamalla numeroon 050 440 1800 tai sähköpostilla osoitteeseen wanted.krp@poliisi.fi.

Katso lista etsintäkuulutetuista täältä.