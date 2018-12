Suosittu venäläinen laulukvartetti Konevitsa musisoi Pyhäjärvellä ja Reisjärvellä



Venäläinen Konevitsa-kvartetti saapuu konserttikiertueelle Suomeen ja vierailee myös Pyhäjärvellä ja Reisjärvellä. Laulukvartetin musisointia kuullaan torstaina 13.12. Pyhäjärvellä Pyhän annan kirkossa ja maanantaina 17.12. Reisjärven kirkossa.

Kirkkomusiikin lisäksi konserttien ohjelmassa on venäläistä kansan- ja sotilasmusiikkia. Marssit ovat keisarillisen ajan lauluja, jotka neuvostoaikana katosivat täysin. Ohjelmaan kuuluu myös venäläisiin runoihin perustuvia ja tunnettujen venäläisten säveltäjien sovittamia mieskuorolauluja. Ajankohtaan sopien konsertissa kuullaan lisäksi myös joululauluja.

1992 perustettu kvartetti on keikkaillut ympäri maailman. Suomessakin muusikot on nähty jo aiemmin, nyt tehtävä kiertue kun on yhtyeelle jo 26. maassamme.