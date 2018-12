Pohjanmaan RKP nimesi kokkolalaisen Hans Snellmanin ehdokkaaksi eduskuntavaaleihin – RKP:n listoilla jo täysi tusina



RKP Pohjanmaa nimesi Hans Snellmanin Kokkolasta ehdokkaaksi vuoden 2019 eduskuntavaaleihin piirikokouksessaan.

Snellman toivoo maakunnallista yhteistyötä. Kansalaisten perusoikeudet ja vapaudet on turvattava kaikissa muodoissaan nyt ja tulevaisuudessa, etenkin ruotsinkielistä palvelua eri hallinnollisilla alueilla.

- On tärkeää, että vahvistamme yhteistyötä erialueilla kaikkien kolmen Pohjanmaan maakuntien välillä. Tavoitteena on olla maan menestynein talousalue jossa keskitytään pohjoismaiseen yhteistyöhön. Työ- ja elinkeinoelämän ja talouden kasvu perustuvat hyvin kehittyneisiin infrastruktuureihin, korkeaan koulutustasoon ja hyvinvoivaan väestöön. Meidän tulee paremmin osallistaa sekä maahanmuuttajia joilla on oleskelulupa, että nuoria ja työttömiä yhteiskunnassa. Kaikilla ihmisillä on oikeus tuntea turvallisuutta ja tuntea olevansa osa yhteiskuntaa, Snellman sanoo.

Kari Harju, Anna-Maja Henriksson, Christoffer Ingo, Ida-Marie Jungell, Leena Nikkari-Östman, Anders Norrback, Mikko Ollikainen, Niclas Sjöskog, Sari Somppi, Ulf Stenman ja Joakim Strand on nimetty jo aiemmin RKP Pohjanmaan ehdokkaiksi tuleviin eduskuntavaaleihin..

RKP:n paikallisjaosto Kokkolassa antaa tukensa myös Snellmanin ehdokkuudelle.

- Snellmanin kokemus valtio-, kunta-, ja kirkollishallinnosta ja johtajuudesta antaa hänelle hyvät edellytykset hoitaa luottamustehtäviä. Annamme hänelle täyden tukemme, toteaa Kokkolan RKP:n varapuheenjohtaja Brit Stenman.