Vieraspainoitteinen urheiluviikonloppu – Tiikerit Varsinais-Suomessa, Hermes Iisalmessa



Vieraskentille ja -kaukaloihin suuntaavat tänä viikonloppuna kokkolalaiset pääsarjajoukkueet Tiikerit ja Hermes.

Lentopallon Mestaruusliigassa kahdeksantena oleva Tiikerit hakee kaipaamiaan sarjapisteitä lauantaina Hurrikaani-Loimaalta. Sieltä matka jatkuu sunnuntaiksi Raisioon Loimun kotisaliin. Varsinais-Suomen kaksikosta Hurrikaani kuuluu sarjan kärkivartettiin. Viidentenä oleva Loimu puolestaan on kerännyt neljä pistettä Tiikereitä enemmän.

Lauantaina Hermes ja IPK kohtaavat jo neljännen kerran tällä kaudella Mestiksessä. Pelipaikkana on siis Iisalmi, josta Hermes haki lokakuun lopussa 5–3-voiton. Kotona Hermes on ottanut 5–2 ja 3–1-voitot. Ennakkosuosikkina Mestiksen kärkiryhmään lukeutuva Hermes lähtee myös lauantain peliin. IPK on jumittunut sarjan peräpäähän kamppailemaan putoamiskarsintaviivalla.