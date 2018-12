Metsäpeuroja liikkeellä – Vetelin Pulkkisessa valtatie 13:lla sattunut syksyn aikana kahdeksan peurakolaria



Sulkaharjun sorakuopan jääpeite ei jäljistä päätellen pettänyt peurojen alta. Pulkkisessa valtatien tuntumassa laiduntava peuralauma on syytä pitää mielessä ajaessa.

Metsäpeuralauman löytää juuri nyt varmimmin valtatie 13:n tuntumasta Vetelin Pulkkisesta. Alueella on tapahtunut syksyn aikana kahdeksan peurakolaria ja suurin suma on nyt parhaillaan, sillä joulukuussa peuroja on kolareissa menehtynyt jo viisi.

– Nyt kannattaa ottaa peuravaroitusmerkit tosissaan, muistuttaa Pulkkisen metsästysseuran SRVA-yhdyshenkilö Hannu Haukilahti.

SRVA, eli suurriistavirka-apu on riistanhoitoyhdistysten ylläpitämä organisaatio. Poliisi pyytää virka-apua riistanhoitoyhdistyksiltä tavallisimmin kolareissa loukkaantuneiden eläinten lopettamiseksi.

Valtatiellä valtaosa on sattunut Vetelissä Pulkkisen tienristeyksen ja Sulkaharjun lentokentän kohdalla. Alueella on peuroista varoittavia merkkejä.

– Kyllä ne merkit ovat ihan oikealla paikkaa, kunhan ihmiset muistaisivat ne myös, toteaa Haukilahti.

Peurakolarissa vauriot tulevat usein autoon, mutta Haukilahtea pelottaa tilanne, jossa henkilöauto, rekka ja peura osuisivat kolariin yhtä aikaa.

Kolaripeurojen liha menee metsästysseuralle, ja pulkkislaiset ovat lahjoittaneet lihan taas eteenpäin kylän nuorisoseuralle.

– Karu totuus on, että kolaripeurojen lihasta valtaosa on käyttökelvotonta, Haukilahti sanoo.

Kaustisen ja Perhon alueella ei tällä hetkellä ole tiedossa metsäpeurakolareita. Kaustisen SRVA-yhdyshenkilö Toni Peltoniemen mukaan Nikulan Oosilla laiduntaa nyt parinkymmenen peuran lauma, mutta ne löytävät ruokansa vielä pelloilta.

Metsäpeurat ovat nyt liikkeellä, sillä ne vaeltavat talvilaitumilleen. Yksi suuri talvilaidun sijaitsi viime talvena Lappajärven ja Kortesjärven suunnalla, missä peuroja laidunsi arviolta tuhat yksilöä.

Kevättalvella 2018 laskettu Suomenselän Lappajärven ympäristössä talvehtivan peurakannan kooksi saatiin 1450–1500 yksilöä.