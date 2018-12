"Täällä on kaikki, mitä tarvitsen: hyvät ihmiset ja työkaverit" - Espanjalaislähtöinen hammaslääkäri Itahisa Txasko on vuoden kärsämäkinen



- Hannele (vas.) on minun mummoni ja Sisko (toinen vas.) äitini täällä, sanoo Itahisa Txasko. Valinta vuoden kärsämäkiseksi julkistettiin joulunavauksessa lauantaina.

- Hannele (vas.) on minun mummoni ja Sisko (toinen vas.) äitini täällä, sanoo Itahisa Txasko. Valinta vuoden kärsämäkiseksi julkistettiin joulunavauksessa lauantaina.

Kärsämäki

Vuoden 2018 kärsämäkiseksi valittiin kunnan hammaslääkäri Itahisa Txasko.

Ehdotuksia oli kerätty kuntalaisilta ja koululaisilta kouluissa, kirjastossa ja nuorisotalossa. Perusteluina oli muun muassa, että hän auttaa lapsia ja aikuisia ja osaa katsoa hampaat hyvin. Muutenkin hammashoitolan palveluihin ollaan Kärsämäellä tyytyväisiä.

- Hammaslääkäri on osaava ja ystävällinen ja hoitoon pääsee nopeasti. Itahisa on hyvin valoisa persoona ja tuo kotikuntaansa esille positiivisessa valossa. Lisäksi hän on lisännyt kansainvälisyyttä Kärsämäelle opettamalla kuntalaisille espanjaa, sivistysjohtaja Ira Toppinen perustelee valintaa.

Itahisa Txasko herkistyy kyyneliin muistellessaan päivää tammikuun lopulla pian viisi vuotta sitten. Tuona päivänä tai pikemminkin yönä hän saapui Kärsämäelle. Mukanaan hänellä oli muutama matkalaukku, lasten rattaat ja kainalossaan nelikuinen tyttärensä Ndeye.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen

- Olin valmistunut hammaslääkäriksi ja opiskellut suomen kieltä Tallinnassa. En ajatellut tulevaisuudesta juuri mitään, mutta isäni sanoi, että mene Suomeen. Oma ajatukseni ei ollut tulla tänne, mutta sain täältä työpaikan.

Laiva toi Itahisan ja lapsen Tallinnasta Helsinkiin. Sieltä hänelle oli järjestetty autokuljetus Kärsämäelle.

- Laivalla Tallinnasta Suomeen en tiennyt yhtään mitä odottaa. Muistan sen tarinan joka päivä, sanoo Itahisa.

Ennen tuloaan hän oli selvitellyt lapsen hoitoa Kärsämäellä. Päiväkotiin lapsen saisi vasta yhdeksänkuisena. Hannele Kopsa toimi tuolloin perhepäivähoitajana ja saattoi ottaa pienokaisen hoitoon. Myöhemmin, kun Ndeye oli yhdeksänkuinen, he aloittivat yhdessä päiväkodissa, jonne Hannele siirtyi sinne työhön. Hammashoitajana toiminut Sisko Vähätiitto oli kirjoitellut etukäteen Itahisan kanssa työ- ja asuntoasioissa.

- Kuulin vain, että saadaan hammaslääkäri. Nimen kuultuani kysyin, mies vai nainen. Mietin, mitenkähän temperamenttinen hän on? Tiesimme, että hän oli opiskellut suomea, sanoo Sisko.

Oli yö ja pimeää, kun auto toi Itahisan asunnon eteen. Siellä oli sänky, jonka Pirkko ja Elina Pulkkanen olivat hakeneet kirppikseltä. Sisko oli ostanut vedenkeittimen.

- En nähnyt yöllä mitään. En tiennyt, onko kunta iso vai pieni. Aamulla piti lähteä maksamaan sänky kirppikselle. Hannele ajelutti ympäri kylää ja näytti terveyskeskuksen ja kaupat. Katselin ympärilleni. Lunta, lunta, lunta. Piti miettiä, miten pääsen Haapajärvelle, sinne kun piti mennä tutustumaan peruspalvelukuntayhtymä Selänteen työskentelytapoihin.

Itahisan työparina ovat hammashoitajat Arja-Sisko Räisänen ja Sisko Vähätiitto, jonka kanssa Itahisa päivystää joskus Oulussa ja ottaa vastaan parina iltana viikossa myös Pyhännällä. Yhteistyö on niin tiivistä, että asiakkaat ihmettelevät, kun hoidon aikana ei tarvitse puhua sanaakaan.

- Haluan ottaa haasteena sen, että pelkääväkin asiakas pystyy voittamaan pelkonsa. Pelko on enemmän psykologista kuin itse hoito. Paras palkinto on, kun asiakas lähtiessään kysyy “Olethan täällä ensi kerrallakin?” Hoitoa aloittaessani asetun asiakkaan asemaan ja ajattelen, miltä tuntuisi, jos itse istuisin hoitotuolissa, jos olisin lapsi tai mummo, pappa, isä tai äiti.

Itahisa sanoo, ettei hän pysty sanoin tarpeeksi kiittämään tukijoitaan ja ystäviään Hannele Kopsaa perheineen ja Sisko Vähätiittoa saamastaan tuesta ja avusta. Kun Itahisa oli toisen lapsensa, Ndianan, äitiysloman ajan Espanjassa, Hannele ja Sisko olivat siivonneet hänen talonsa. Pöydällä odotti kortti “Tervetuloa”.

- Espanjassa apteekeissa myydään tuttipulloja. Tänne tultuani menin kysymään apteekista, mutta niitä ei ollut. Sieltä soitettiin Helsinkiin ja tilattiin. Kun viikon kuluttua menin sinne taas, pulloja oli siellä, kertoo Itahisa. Hannele perheineen hoitaa lapsia tarvittaessa, hän on minun mummoni ja Sisko on minun äitini täällä, sanoo Itahisa ja aikoo pysyä täällä.

Nyt Itahisa asuu omassa talossaan ja viihtyy Kärsämäellä. Elämänsä ensimmäisen kerran hän ui avannossa marraskuun viimeisenä päivänä. Suomen kansalaisuuden hän sai maaliskuussa.

- Täällä on rauhallista ja turvallista. Lapsen voivat kipittää koulusta hammashoitolaan yksin, Espanjassa sellaista ei voisi ajatellakaan. En ole koskaan tuntenut itseäni täällä ulkomaalaiseksi. Olen viihtynyt hyvin. Täällä on kaikki, mitä tarvitsen: hyvät ihmiset ja työkaverit. Lapset viihtyvät päiväkodissa ja Kopsilla.

Itahisan suku on Espanjassa. Siellä ovat nyt myös lapset lomalla. Siellä Itahisakin viettää joulunsa.

- Jouluviikolla lennän sinne. Yhden viikon jälkeen kaipaan jo takaisin, sanoo Itahisa.