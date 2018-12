Suomen kirkon pappisliitto ei hyväksy kyseenalaistamista: Naisten pappeuden mitätöinnin on loputtava



Suomen kirkon pappisliiton hallitus on perjantaina käsitellyt 28 kirkolliskokousedustajan piispoille lähettämää kirjettä ja sen aikaansaamaa keskustelua. Liitto antoi oman kannanottonsa, jossa se pitää erittäin vahingollisena sitä, että jatkuvasti osa papeista joutuu kestämään virkansa tai kutsumuksensa kyseenalaistamista joko seurakunnan jäsenten tai työtoverien taholta.

Suomen kirkon pappisliitto on akavalainen pappien ammattiliitto, jonka jäsenenä on noin 4 400 pappia, teologian maisteria ja teologian opiskelijaa. Pappisliitto muodostaa Suomen Kanttori-urkuriliiton ja Suomen teologiliiton kanssa Kirkon akateemiset AKI r.y:n jolla on noin 5 600 jäsentä.

Liiton hallitus viittaa tämän vuoden helmikuussa julkaisemaansa kannanottoon, jonka mukaan kirkossa on vain yksi, sukupuolesta riippumaton pappisvirka. Perinteinen virkakäsitys ei oikeuta kieltäytymään yhteistyöstä toisen papin kanssa tämän sukupuolen takia. Pappi tulee nähdä virkansa eikä sukupuolensa edustajana.

Pappisliitto tuo julki yksiselitteisen tukensa papeille, jotka kohtaavat syrjintää ja epäasiallista kohtelua sukupuolensa johdosta. On kestämätön tilanne, että osa kirkon työntekijöistä ja päättäjistä katsoo pappisviran kuuluvan vain miehille ja siten mitätöi pappeuden niiltä naisilta, jotka kirkko on vihkinyt papeiksi.

Pappisliitto myös kiittää arkkipiispa Tapio Luomaa kannanotosta, että jokaisen papin tulee voida työskennellä Jumalalta saamansa kutsun mukaisesti ilman, että hänen pappeutensa asetetaan kyseenalaiseksi. Liitto toivoo vastaavaa tukea papistolle kaikilta kirkon johtajilta.