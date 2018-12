Lukijan mielipide: Hölynpölyäkö varmuuden oppina?



Kiitos Kauko Mannerille kirjoitukseeni antamastaan palautteesta (KP 5.12). Arvostelu kohdistui mielipiteeseeni, jota en ollut tullut suoraan esittäneeksikään. Palaute ansaitsee palautteen. Joudun lainaamaan alkuperäisiä lähteitä. Valitan toistoa.

Esittämiini tutkijoiden teksteihin puuttumatta, Manner päätteli, että Tumpin tavoin minäkään en usko ilmastonmuutokseen. Arvio oli oikean suuntainen. En ole koskaan uskonut IPCC:n ennustamaan, pääosin ihmisen aiheuttamaan keskilämpötilan kriittiseen nousuun, jota myös tunnettu ilmastoasiantuntija, professori R. Lindzen lokakuussa pitämässään luennossa nimitti hölynpölyksi. ”Tämän hölynpölyn keskiössä on kyvyttömyys erottaa säätä ilmastosta” hän myös sanoi.

Mannerin toisen huomion mukaan kirjoitin, ettei ilmaston muutosta voida ennustaa, koska systeemin vallitseva tila on kaaos. Nuo lauseet eivät kuitenkaan olleet samassa virkkeessä. Ne tulivat esille kertoessani, kuinka matematiikan professori C. Essex ja professori McKitrick kirjassaan ”Taken by Storm” selittävät miksi ei ole tieteellistä ilmastoteoriaa. (2002,76)

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen

Manner vetoaa tietokonemalleihin. Kuitenkin myös ilmastontutkija R. Lindzen, joka luennossaan kuvaili ilmaston muuttujien hämmästyttävää moninaisuutta ja ennakoitavuudettomuutta, toteaa, että tietokone-mallintaminen ei yleensä onnistu kuvaamaan tyydyttävästi tällaisia ilmiöitä.

Taken by Storm –kirjan tekijät kuvaavat IPCC:n ilmasto-oppia Varmuuden oppina. Sellaisen yksi kohta kuuluu: ”Ne jotka epäilevät varmuutta, ovat pahoja” Varmuuden oppi ei tietenkään ole tiedettä. ”Tieteellä ei ole mitään tekemistä varmuuden tai todennäköisyyden tai luotettavuuden hakemisen kanssa” (Popper 1963/1995, 229).

Valistuneisto merkkaa reviiriään tunnustamalla äänekkäästi muodissa olevaa ”tieteellistä” dogmia, olipa se millainen tahansa ”kunhan narratiivi on tarpeeksi yksinkertainen, jotta eliitti voi kuvitella ymmärtävänsä luonnontiedettä” (Richard Lindzen 2018 luentokopio, 6).