Lukijan mielipide: Onnellisuutta etsimässä



Ensiksi pitäisi tietää mitkä ovat onnellisuuden tunnusmerkit. Yhdistyneet Kansakunnat eli YK on määritellyt ne raportissaan, kun se pani maailman onnellisimmat maat paremmuusjärjestykseen. Ne ovat: tulot, eliniän odote, yhteiskunnan tuet, vapaus, luottamus ja anteliaisuus.

Herää kysymys, mitkä maat ovat kymmenen kärjessä niiden toteutumisessa. Luettelo on meitä imarteleva: Suomi ensin, sitten, Norja, Tanska, Islanti, Sveitsi, Hollanti, Kanada, Uusi-Seelanti, Ruotsi ja Australia. Kuusi ensimmäistä ovat pieniä valtiota ja viisi niistä sijaitsee Euroopan luoteiskolkassa.

Hakusanalle onnettomimmat maat, ei löytynyt sisältöä. Hakusanan vähiten kehittyneet maat, takaa löytyi 48 maata, jotka sijaitsevat pääosin Afrikassa. Vain kymmenen on Itä-Aasiassa.

Etsintää on tarkennettava hakusanalla Suomen onnellisimmat kunnat, Niiden kymmenen kärjessä ovat: Luoto, Pedersöre, Mustasaari, Oripää, Vöyri, Kruunupyy, Liminka, Pyhäranta, Maalahti ja Lumijoki. Yhteistä näille on sijainti Pohjanlahden rannikolla. Vain pieni Oripään kunta on sisämaassa.

Auttaisiko paikanvaihdos onnellisuuden etsinnässä? Kruunupyy on onnellisten kuntia, ja sen raja on linnuntietä vain kuuden kilometrin päässä asunnostani. Löytäisinkö onnelan jos muuttaisin sinne? Tuskinpa. Luotelluissa maissa ja kunnissa olosuhteet ovat hyvät, mutta demokratioissa erot ovat pienet.

Yksilöiden mielialoissa on eroja. Tarina kertoo eräästä maanviljelijästä, joka oli aina tyytymätön satoonsa, Tulipa kerran sitten kesä, jolloin maan kasvu oli erinomainen. ”Löytääköhän se nyt jostain ruikuttamista”, epäilivät naapurit mutta turhaan. ”Kyllä se vei niin voimaa maasta”, jatkui valitusvirsi.

Demokratiassa puolueet ovat kukin vuorollaan oppositiossa ja tuon tyytymättömän roolissa. Vaalit ovat tulossa ja kyniä teroitetaan tuon Sipilän roisto- ja ryövärihallituksen päänmenoksi. Valtiontalous alkaa olla kunnossa, ja mepä pääsemme taas leikkimään joulupukkia. Sata euroa eläkeläisille! Hip hei ja hurraa!