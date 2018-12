Lukijan mielipide: Mistä tulee pääministeri?



Syystä tai toisesta suomalaisille annetaan ymmärtää, että aina vaalien jälkeen on suurimman puolueen puheenjohtaja itseoikeutettu pääministeri ja hallituksen muodostaja. Tulkinta ei kuitenkaan ole perustuslain, eikä demokratian hengen mukainen. Tarkoittaisihan se että noin viidenneksen kannatuksella saisi päättää koko kansakunnan suunnan. Kuinka olisi vaikka silloin jos vaikka Perussuomalaiset olisi suurin. Tilanne on epätodennäköinen mutta ei mahdoton. Saisiko silloin Jussi Halla - aho muodostaa hallituksen ja määrittää sen ohjelman. Vaikka enemmistö kansasta olisi hänen kanssaan erimielinen? Joka tapauksessa nyt media tehnyt seuraavaa pääministeriä Antti Rinteestä. Joten.

Usein jälkeen vaalien SDP julistaa, ettei se lähde hallitukseen ilman vasemmistoliittoa. Tämä on törkeää äänestäjien pettämistä. Sillä eivät he ole ajatelleet äänestävänsä samalla myös vasemmistoliittoa. Vasemmistoliitto on Aarno Laitisen luonnehtiman mukaan kommunistien perinnejärjestö. Ottamatta kantaa miten totuudenmukainen se on voi vain todeta, että mikään työväen puolue se ei aikoihin ole ollut. Jos nyt koskaan ollutkaan. Eikä ehdotus ilmaisen rahan jakamisesta perustulon nimellä ole reaali maailmasta. Myöskin lie selvää ettei vihreät ole mikään työväen puolue.

Paljon luontevampi hallituskumppani demareille on Kokoomus. Vaikka kyseisten puolueiden johto tuntuu olevan joskus varsin erimielinen. On ruohonjuuritasolla näitä äänestävien ihmisten, duunarien, toimihenkilöiden sekä yrittäjien arvomaailmat lähempänä toisiaan, kuin kummankaan vihervasemmistolaisten ”elämäntapa intiaanien”.

Ja koska ruotsinkielisen vähemmistön vaikutusvalta, meidän kaikkien onneksi on kokoaan suurempi myös RKP kuuluu hallitukseen. Ja miksi ei myös jos mahdollista myös maaseutu väestöä edustava keskusta. Näin olisi hallituksessa niiden edustajat jotka työllään ovat Suomen rakentaneet ja ylläpitävät. Nämä muut sitten muodostaisivat iltapäivälehdistön kanssa, sen luontevan yhteiskunnallisen ja poliittisen opposition. Näin voisi jatkua usean vaalikauden ajan.